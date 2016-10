Ausflug Jugendsport Frick Gruppe 1

Am 29. September durften wir mit der Gruppe 1 des Jugendsports einen wunderschönen sehr sonnigen Tag erleben.

Der Ausflug wurde von Lea Reusser vom Jurapark Aargau geführt. Frau Reusser war sehr Kompetent und konnte den Kindern alle Fragen beantworten. Sie ist auf die Kinder eingegangen.

Es war ein sehr lehrreicher Tag wir wanderten nach Gipf Oberfrick zu einem kleinen Teich. Sie erzählte uns sehr viel über den Glögglifrosch, der vom Aussterben bedroht ist. Wir durften erfahren, dass der Jurapark einiges unternimmt dass der Glöglifrosch wieder seine Berechtigung hat bei uns.

Das Programm war sehr gut ausgewählt. Die Kinder durften aktiv mit machen. Da es in letzter Zeit fast nicht mehr geregnet hat war der Teich ausgetrocknet, was für die Amphibien nicht gerade ideal ist.

In der Pause wurden die Kinder verwöhnt mit eingeklemmten Brötli die von Petra Mayer gemacht wurden. Vielen Dank Petra

Darum durften die Kinder im Bruggbach Ihre Erfahrungen machen. Sie durften mit Netzli und Behälter viele Tiere fangen und ansehen. Es wurden Frösche Libellenlarven und ganz seltene Tiere gefunden. Frau Reusser erklärte uns, dass die Wasserqualität sehr gut ist wenn dieses Tier im Bach ist.

Das machte den Kindern sehr grossen Spass.

Es war für die Kinder einen wunderschönen erlebnisreichen Tag.

Auch an dieser Stelle vielen Dank an Fränzi Metzger und Fränzi Loosli für die Begleitung. Ein grosser Dank an Andy Häusler für die superb tollen Fotos.

Wir kehrten mit einem Rucksack voller neuer Erkenntnisse wieder müde nach Hause.

Für den Jugendsport Helga Gähweiler Präsidentin und Leiterin

Hompage www.juifrick.ch