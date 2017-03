Der Start zur Nationalliga B Saison am 1. April 2017 in Buchs rückt immer näher. Vor Wochenfrist schufteten die Pirates im Trainingslager. Dieses Wochenende stand am Samstag zunächst das Fotoshooting auf dem Programm. Am Sonntag reisten die Pirates zum Trainingsspiel gegen die Bears nach St. Gallen.

Um die Verletzungsgefahr für beide Teams zu minimieren, wurden vor dem Kick-off zum Freundschaftsspiel ein paar grundlegende Regeln festgelegt. Diese Regeln halfen beiden Teams auch, die neuen Spieler zu integrieren und Spielzüge auszuprobieren.

Bei strahlendem Sonnenschein erfolgte der Kick-off pünktlich um 14 Uhr. Die Argovia Pirates starteten im Angriff und konnten sich mit einigen gelungenen Spielzügen über den ganzen Platz kämpfen. Für einen Punktegewinn reichte es noch nicht. Nachdem die Pirates Verteidigung die Angriffsversuche der Bären erfolgreich abwehren konnte, gelang den Aargauern ihrerseits der erste Touchdown. Die neuen Spielzüge und Taktiken und der Einsatz von neuen Spielern, wofür die Freundschaftsspiele gedacht sind, sorgten für ein sehr ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Pirates. Die Aargauer Defense konnte einen Passspielzug der Bears abfangen und nach dieser Interception den Ball bis in die gegnerische Endzone zum zweiten Touchdown tragen. Da der Extrapunkt diesmal misslang, gingen die Pirates mit einer 0:13 Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause kamen die Ostschweizer besser ins Spiel und erzielten ihrerseits einen Touchdown. Der Rest des Spiels war hart umkämpft. Zu weiteren Punkten kam es nicht mehr. Die Bears und die Pirates trennten sich mit 6:13.

Sieg oder Niederlage waren in diesem fair ausgetragenen Testspiel jedoch nebensächlich. Für die Piraten geht es nun vielmehr darum, die richtigen Erkenntnisse und Schlüsse aus dem Gesehenen zu ziehen und sich in den verbleibenden drei Wochen optimal auf den Start der Saison vorzubereiten. Am 1. April 2017 beginnt das Abenteuer Nationalliga B für die Pirates mit dem mit Spannung erwarteten Heimspiel gegen den Rekordmeister Zurich Renegades.

Die Pirates bedanken sich bei den St. Gallen Bears für die Gastfreundschaft und das tolle Testspiel bei bestem Wetter und wünschen ihnen eine erfolgreiche Saison in der Nationalliga C.