Während die jüngeren Fricktaler beim Regionalen Jugend-Cup starteten, stellten sich sechs Schwimmer des SC Fricktals der internationalen Konkurrenz beim diesjährigen Hi-Point Meeting in Oerlikon auf der 50m-Bahn. Fast direkt aus dem Trainingslager zur Vorbereitung der Schweizer Meisterschaften reiste Eliane Willemsen an. Die 18-Jährige erreichte Platz 11 in 4.49,23 über 400m Freistil sowie Platz 22 in 1.10,94 über 100m Rücken. Annick Willemsen schwamm über 50m Freistil in neuer Bestzeit von 29,34 auf Platz 47 sowie in 32,99 über 50m Rücken auf Platz 29. David Willemsen (alle Kaisten) holte Platz 34 in 30,84 (B) über 50m Rücken, Platz 39 in 1.07,03 über 100m Rücken und Platz 59 in 27,86 (B) über 50m Freistil. Bigna Schall (Wölflinswil) startete über die Schmetterlingsstrecken: Sie wurde 15. in 2.39,27 über 200m Schmetterling, 45. in 1.11,79 über 100m und 32. in 31,22 (B) über 50m. Zudem erschwamm sie in neuer Bestzeit von 31,01 Platz 82 über 50m Freistil. Fabian Hafner (Gipf-Oberfrick) absolvierte die Bruststrecken: Platz 50 in 2.58,64 über 200m, Platz 52 in 1.22,75 (B) über 100m und Platz 61 in 36,97 (B) über 50m.