Die Premiere für die diesjährige Aufführung der Theatergesellschaft Spreitenbach rückt immer näher. Wie in den Medien bereits mitgeteilt, heisst das diesjährige Stück, welches gespielt wird: «Holzers Peepshow». Es ist eine Komödie in fünf Akten von Markus Köbeli unter der Regie von Ueli Hirzel. Details zu den Aufführungsdaten können dem Inserat in dieser Ausgabe der Zeitung entnommen werden. Holzers Peepshow passt in unsere Zeit, in welcher man sich in vielen Bereichen Gedanken zur Schweiz macht: Teurer Schweizer Franken, Tourismus, Globalisierung, Ausländerprobleme und vieles mehr. Das Stück zeigt, wie einfallsreich Schweizer sein können, wenn es darum geht, die Kasse zum Klingeln zu bringen. Es zeigt aber auch, dass die „Heile Welt“ nicht immer heil bleibt, wenn man keine Sorge zu ihr trägt. Inhalt: Die Bauernfamilie Holzer hat Existenzsorgen. Die Landwirtschaft rentiert nicht mehr. Der Skilift, der dem Vater jeden Winter einen Nebenverdienst sicherte, wird automatisiert. Vom Tourismus können Holzers auch nicht profitieren. Ihr Hof liegt zwischen Tal- und Bergstation, und die Busse nutzen den kurzen Halt in ihrer Gegend meist nur für einen „Technischen Halt“. So kommen Holzers eines Tages auf die Idee, den Touristen etwas Geld abzuluchsen, indem sie ihnen eine Peepshow vorführen: Bei Geldeinwurf geht der Vorhang auf und gibt den Blick in die gute Stube frei. Zu ihrem eigenen Erstaunen haben sie Erfolg damit. Das Kässeli füllt sich von Tag zu Tag mehr. Doch das Geld verändert auch den vermeintlich idyllischen Alltag der Familie. Bald ist es bei ihnen nicht mehr, wie es einmal war. Indem sie sich dem Publikumsgeschmack anpassen, entblössen sie sich und ihre heile Welt immer mehr.

