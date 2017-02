20 schneehungrige Teilnehmer stehen am Samstag in aller Früh beim Milchhüsli bereit für die Fahrt ins Bündnerland. Im Hotel Cresta in Dieni wird die Reisegruppe bereits erwartet. Sobald das Gepäck verstaut ist geht’s für das Gros der Sportfreeks ab auf die Pisten der Ski Arena. Zwei Teilnehmer machen einen Ausflug nach Andermatt. Ist es am Morgen noch trüb, so kommt am Nachmittag doch kurz die Sonne hinter den Schneewolken hervor.

Nach einem feinen Nachtessen lassen die Turner den Abend gemütlich ausklingen. Schlechte Sicht und Schneefall können die Skifans auch am Sonntag nicht stoppen und so geht's nach dem Frühstück wieder ab auf die Piste.

Müde und um ein Erlebnis reicher kommen wir alle wieder in Obermumpf an. Die Reisegruppe bedankt sich recht herzlich bei Peter Dietwiler für die tolle Organisation.

Weitere Infos unter www.tv-obermumpf.ch.