Velos reparieren, als Mentor fungieren, gemeinsam kochen: Es gibt viele Möglichkeiten, sich für Flüchtlinge zu engagieren.

Bei Nina Frei vom Roten Kreuz Kanton Solothurn klingelt das Telefon nicht mehr so oft wie auch schon. Sie informiert und berät Menschen, die sich freiwillig im Asyl- und Flüchtlingsbereich einsetzen wollen. «Seit das mediale Interesse an den Flüchtlingen abgeflaut ist», sagt sie, «melden sich weniger Leute, die sich freiwillig engagieren wollen.»

Trotz einer breiten Palette von Initiativen: zum Beispiel in Zuchwil, wo man mit Flüchtlingen Velos reparieren kann oder in Solothurn, wo Schweizer Jugendliche mit Flüchtlingen ihrer Altersgruppe gemeinsam kochen und essen.

Als Co-Pilot unterwegs

Liegen die Stärken und Interessen eher im Zwischenmenschlichen, bietet sich die Chance, einen Flüchtling regelmässig über ein Jahr zu begleiten. Die Freiwilligen fungieren als Co-Piloten: Sie nehmen Bedürfnisse und Anregungen eines Flüchtlings oder einer geflohenen Familie auf und helfen beim Fliegen; dabei, sich im Leben hier zurechtzufinden. «Freiwillige können sich längerfristig engagieren und werden gut auf ihre Aufgabe vorbereitet», erklärt Nina Frei. Am 2. März organisiert die Caritas Solothurn einen Info-Anlass.

Gefragt sind zudem Lehrpersonen für Sprachkurse, zum Beispiel beim Verein Sprachbrücke in Solothurn und Grenchen. «Auch wer einfach Lust hat, etwas zu tun, aber noch nicht weiss, was genau, kann sich bei uns melden. Wir beraten und zeigen Möglichkeiten auf», sagt Nina Frei. «Bei solchen Einsätzen kann man persönlich viel lernen, eine andere Welt kennenlernen und dazu beitragen, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern.»

Kleider und Schuhe willkommen

Willkommen sind auch Sachspenden, wie Nina Frei sagt: «Jetzt, da sich der Winter in seiner ganzen Kälte ausbreitet, sind die Flüchtlinge in den Unterkünften froh über Winterkleider in gutem Zustand sowie über wärmende Schuhe, vor allem Herrenschuhe in den Grössen 41 bis 45. Ebenso sind Artikel für Babys und Kinder willkommen – allerdings keine Spielsachen, davon sind genug da.»

Das SRK Kanton Solothurn führt die neue Vermittlungsstelle SO-freiwillig-engagiert seit März 2016, dies im Auftrag des Kantons.

Kontakt: info@so-freiwillig-engagiert.ch

Telefon 032 544 65 93 (montags und donnerstags 8.30-12.00 Uhr sowie 14.00-16.30 Uhr)

www.so-freiwillig-engagiert.ch





www.srk-solothurn.ch