Vorab möchten die Verantwortlichen den Junioren D (Talente) und C (Talente) des FC Suhr ein grosses Kompliment machen. Der Ausflug ins Tessin hat wunderbar geklappt. Diszipliniert von A bis Z mit grösstenteils erfolgreichen Ergebnissen gegen starke Auswahlteams des Kantons Tessin! Was für eine tolle, geile Sache!

Frühmorgens versammelten sich die Teams in Suhr. Der Bus fuhr fast schon überpünktlich in Suhr ab und nahm die Reise in Richtung Tessin mit den üblichen drei "Verdächtigen", Michel, Eddie, Sascha, mit unserem "Team-Manager und Fussballgott" Roberto, einigen Eltern und motivierten Kids in Angriff. Die Reise verlief problemlos und wir kamen rechtzeitig in Taverne an, wo sich die Junioren D (Talente) gegen das Team Mendrisiotto FE-12 (eine Auswahlmannschaft aus Spielern u.a. aus der Region Chiasso und Mendrisio) messen würde. Die Junioren C (Talente) fuhren weiter in Richtung Chiasso, um gegen das gleiche Team ihrer Alterskategorie anzutreten.

Konzentriert bereiteten sich die Junioren D (Talente) auf einen Gegner vor, der sich spielerisch sehr stark präsentierte. Der Start in die Partie verlief harzig; vermutlich lag die lange Reise noch in den Beinen; anders kann man sich den Ausfall einiger Spieler im ersten Drittel nicht erklären. Dennoch führten wir zur ersten Pause verdient 2:0 und hätten auch weitaus höher führen können. Verschiedene Positionswechsel zeigten teils Wirkung, teils aber spürte man, dass diese Umstellung nicht jedem Spieler entgegenkam. Im zweiten Drittel beherrschten wir einen starken Gegner fast zu Belieben. Der Ball lief, der Gegner rannte, Torchancen hatten wir genug und hätten unbedingt das Score mehr als klar erhöhen müssen. Es fielen keine Tore im Mitteldrittel, aber die Leistung war KLASSE. Im letzten Drittel liessen wir leider nach, der Gegner kam zu vielen Torchancen, die er unglücklich ausliess und so kam es aus Sicht des Gegners wie es so oft im Fussball geschieht, sie wurden für das Auslassen von Torchancen durch kaltblütige Suhrer bestraft und verloren letztendlich klar mit 4:0. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft war voll des Lobes für unsere spielerisch stark auftrumpfenden Junioren. Nett war, dass die Eltern der Tessiner uns noch einen kleinen Imbiss schenkten. Freundschaftlich verabschiedeten wir uns von den Tessiner Freunden – vereinbarten ein Rückspiel in Suhr – und warteten dann gespannt auf die Rückkehr der Junioren C (Talente).

Die Junioren C (Talente) ihrerseits spielten in Chiasso gegen weitaus "unfreundlichere" Tessiner. Die Mannschaft aus dem Tessin stand eine Woche vor Meisterschaftsbeginn und ging entsprechend aggressiv ins Spiel. Viele unnötige, grösstenteils überharte Fouls und Provokationen führten letztendlich dazu, dass man gehässig in die Zweikämpfe ging, Nickligkeiten zum Spielgeschehen gehörten und ein (Heim)-Schiedsrichter der noch die nötige Priese Hektik ins schon hitzige Spielgeschehen schüttete. Dies war seitens des Heimteams unnötig und es war ausserordentlich schade, wollte man doch freundschaftlich ein Spiel im Sinne der Ausbildung absolvieren. Die spielerisch starken und viel jüngeren Suhrer konnten aber sicherlich Erfahrungen sammeln, die ihnen in ihrer weiteren Laufbahn helfen werden. Fussball kann sehr hart sein, aber es immer noch ein Spiel! Wir mussten einstecken, gingen mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld, aber zuletzt schenkten wir dem Gegner aus dem Kanton Tessin ein schönes Lächeln, gewannen wir doch das Spiel hochverdient mit 2:1.

Ein kulinarisches Essen im Ristorante Cortivallo Sorengo in der Nähe von Lugano rundete den schönen Tag wunderbar ab. Die Kids waren zufrieden, glücklich, lachten viel und die Trainer konnten rundum froh sein, solch tolle Junioren/-innen coachen zu dürfen. Unser "Team-Manager und Fussballgott" Roberto bekam dann fast zu viel des Lobes ab! Das Hitlied "Robertooooo, Robertooooo, Robertooooo, Robertooooo" ist bei den Kids schon legendär und wird sicherlich noch die Charts im Eiltempo erobern!

Die Übernachtung in der Jugendherberge Savosa lief so problemlos ab, dass man als Trainerteam fast schon beängstigend attestieren musste, dass man klasse Kids begleiten darf, die trotz ihres Alters (pubertäre Züge sind ja nicht ausgeschlossen) sich tadellos verhielten. Wie eingangs erwähnt gebührt hier grösster Respekt für diese jungen Spieler/-innen. Ehrlich … wir sind stolz, eure Trainer sein zu dürfen!

Am Sonntag ging es dann sehr früh wieder los. Fast schon wie Profis waren die Kids bereit, konzentriert und füllten ihre Energiespeicher nach einem guten Frühstück auf. Pünktlich ging es dann weiter in Richtung Locarno, wo uns das zweite Auswahlteam des Kantons Tessin erwartete. Die Junioren D (Talente) spielten zuerst und bereiteten sich entsprechend früher auf das Spiel vor als die Junioren C (Talente), welche unter der akribischen Führung von Michel noch vorgängig eine kurze, aber intensive Trainingseinheit absolvierten.

Die Junioren D (Talente) starteten sehr stark in die Partie. Gefühlte 80% Ballbesitz, gute Spielzüge, ein kontrolliertes Defensives-Verhalten erlaubte schnelle Balleroberungen und ab den vielen, guten Tormöglichkeiten konnte sich das Trainergespann um Eddie und Sascha nicht beklagen. Einzig die Torauswertung war mangelhaft. Anstatt 5:0 für Suhr stand es zur ersten Pause immer noch 0:0. Das Team Locarnese FE-12 wechselte klug ein und das Mitteldrittel war dann aus Sicht des FC Suhr weniger dominant. Es war ein ausgeglichenes und niveaumässig hochstehendes Spiel. Trotz eines seitens des FC Suhr sehr schön herausgespielten und wunderbar abgeschlossenen Tors war das Mitteldrittel ein richtiger Gradmesser für unsere junge Mannschaft. Das Team Locarnese FE-12 war stark, wesentlich aggressiver als tagszuvor das Team Mendrisiotto FE-12. Darum erstaunt es nicht, dass kurz vor Ende des Mitteldrittels die Junioren D (Talente) den Ausgleich kassierten, was dann auch bis zum Spielende bestand hielt. So trennten sich zwei gute Teams freundschaftlich 1:1. Auch in Locarno hatten die Eltern einen kleinen Imbiss organisiert, was unseren hungrigen Kids sehr gut tat.

Die Junioren C (Talente) spielten anschliessend gegen das Team Locarnese FE-14 und zeigten im ersten Drittel eine sehr starke, geschlossene Mannschaftsleistung. Sie waren klar besser und liessen kaum eine Chance zu. Zwar hatte man nicht zwingende Torchancen, aber die taktische Ausrichtung und Strategie des Trainergespanns um Michel und Sascha wirkte. Die Tessiner hatten kein Rezept und wurden zur Drittelpause bestimmt von ihren Trainern neu "eingestellt". Das zweite Drittel verlief dann für die Suhrer etwas unglücklich ab. Der Gegner war nicht wirklich besser, aber zwei Angriffe, unter anderem auch eingeleitet oder ermöglicht durch Fehler der Suhrer, führten gleich zu zwei Gegentoren. Ein weiteres, schön herausgespieltes Tor gab den Spielstand von 3:0, insbesondere angesichts des ersten Drittels, etwas brutal wieder. Unsere Kids mussten auf grobe Art und Weise erfahren, wie gnadenlos Fehler auf diesem Niveau ausgenützt werden. Aber wir wären nicht der FC Suhr, wenn wir uns nach dieser "Ohrfeige" nicht wieder aufgerappelt hätten. Das rot-weisse Blut in unseren Adern begann zu kochen und wir starteten eine Angriffswelle nach der anderen. Zur zweiten Drittelspause konnten die Junioren C (Talente) auf 2:3 verkürzen. Das letzte Drittel begann so wie das zweite Drittel endete. Ein Pfostenschuss der Suhrer, eine Grosschance nach einem sehenswürdigen Kurzpassspiel, die der gegnerische Torhüter mit einer herrlichen Parade zunichtemachte, ein vehementes Powerplay vor dem gegnerischen Tor. Alles nützte nichts, denn das Runde wollte einfach nicht mehr in das Eckige! Als dann die Kräfte schwanden, konnten die Tessiner kurz vor Schluss das Score auf 4:2 erhöhen. Mit ein bisschen mehr Abschlussglück hätte man das Spiel auch gewinnen können. Das wäre aber sicherlich zu viel des Guten gewesen.

Die Rückreise verlief problemlos, sodass zufriedene Suhrer spätabends mit vielen guten und positiven Erfahrungen in Suhr ankamen. Wie Profis müssen sie sich gefühlt haben. Dass man national auf Spitzenniveau gegen sehr gute Gegner auf Augenhöhe spielt ist nicht selbstverständlich! Ein gelungenes und schönes Weekend liegt hinter den Talenten-Mannschaften. Danke nochmals allen, die das ermöglicht haben, danke vor allem an die Mannschaften, die den FC Suhr mehr als würdig vertreten haben. Ganz grosse KLASSE! Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal…!

Verfasser (in alphabetischer Reihenfolge):

- Eddie Barrera, Roberto Bruces, Sascha Chirulli, Michel Werfeli