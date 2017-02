Werbegeschenke sind ein gutes Mittel, um die Kundenbindung zu stärken – das ist allgemein bekannt. Das richtige Werbegeschenk sorgt dafür, dass der Kunde sich bei dessen Anblick mit einem positiven Gefühl an Ihr Unternehmen erinnert und ihm dieses bei der nächsten Kaufentscheidung zuerst in den Sinn kommen wird. Denn im Vergleich zu anderen Werbemitteln wie Werbeclips im Fernsehen, Werbespots im Hörfunk oder Anzeigen in den Printmedien ist ein Werbegeschenk etwas, das bleibt, etwas, das der Kunde wiederholt in den Händen hält. Dabei ist nicht nur das „was“ entscheidend für die Wirkungskraft des Geschenks, sondern auch das „wie“: Per Post oder doch lieber persönlich übergeben? Geschenkbox oder Tragetasche? Mit viel Aufwand eingepackt oder lieber schlicht und unscheinbar? Hier finden Sie einige wichtige Punkte, die Sie beim Schenken von Werbegeschenken beachten sollten.

Ein persönliches, einzigartiges Geschenk mit Bezug zu Arbeit oder Hobby des Beschenkten wirkt am besten

Wer freut sich nicht über ein Geschenk, das direkt und mit Bedacht für einen selbst ausgesucht wurde? Wenn so ein Geschenk von einer unerwarteten Seite kommt, also anstatt von guten Freunden von Ihrem Unternehmen, dann ist die Überraschung umso größer. Überlegen Sie also: Was wissen Sie über Ihren Kunden? Was ist sein Beruf? Hat er ein bestimmtes Hobby? Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihre Werbegeschenke in einem solchen Grad zu personalisieren, dann sorgen Sie dafür, dass diese Personalisierung bei der Verpackung geschieht. Was kauft Ihr Kunde bei Ihnen bzw. welche Leistung nimmt er in Anspruch? Gibt es vielleicht ein hochwertiges Geschenkpapier oder Geschenkboxen in einer dazu passenden Farbe oder bedruckt mit einem passenden Motiv? Falls auch dies in Ihrem Fall nicht möglich ist, dann lassen Sie sich am besten Ihr Logo auf hochwertige Papiertragetaschen drucken – elegante Tragetaschen sind eine wunderbare Geschenkverpackungs-Lösung – sie sind praktisch und sehen gleichzeitig gut aus. Ein solcher Werbedruck-Service wird beispielsweise vom Online-Anbieter für Geschenkverpackungen Pack and Design angeboten.

Ziehen Sie ein hochwertiges Werbegeschenk mit konkretem und langfristigen Nutzen für den Kunden vor

Warum Sie sich für ein Werbegeschenk mit konkretem und langfristigen Nutzen für Ihren Kunden entscheiden sollten liegt auf der Hand: Was dem Kunden Nutzen bringt, das verwendet er auch, und je länger er es verwendet, desto länger ist Ihr Unternehmen auch für ihn präsent. Wenn Sie also die Wahl haben zwischen Schokolade und einem Mousepad, dann sollten Sie sich für die Variante entscheiden, bei der Ihr Kunde länger etwas davon hat. Hierbei sei erwähnt, dass die meisten Kunden sich natürlich auch über Schokolade freuen und diese bei kleinerem Budget ebenfalls keine schlechte Wahl ist – hier finden Sie hilfreiche Tipps für die Auswahl Ihres Werbegeschenks. Egal, wofür Sie sich entscheiden, ein wichtiges Kriterium sollte auf jeden Fall Qualität sein, denn ein Werbegeschenk dient als Aushängeschild für Ihr Unternehmen und sollte daher das Bild vermitteln, das Ihr Kunde von Ihnen haben soll. Perfekt wäre folglich ein hochwertiges, nützliches Geschenk, das über einen längeren Zeitraum verwendet werden kann, am besten hübsch verpackt in edle Geschenkboxen oder elegante Papiertragetaschen in Schwarz oder Weiß – denn der erste Eindruck zählt.

Das Werbegeschenk sollte persönlich übergeben werden und echte Dankbarkeit hervorrufen

Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, dann sollten Sie Ihr Werbegeschenk unbedingt persönlich und mit Augenkontakt übergeben. Ein persönlich erhaltenes Werbegeschenk bleibt um einiges lebhafter in Erinnerung, als eines, das per Post erhalten wird, denn persönlicher Kontakt ist unweigerlich mit Emotionen verbunden. Wenn es sich bei dem Geschenk zudem um etwas handelt, das ehrliche Dankbarkeit bei Ihrem Kunden hervorruft, dann haben Sie alles richtig gemacht.

Ihr Werbegeschenk sollte also persönlich und am besten einzigartig sein, einen Bezug zu Arbeit oder Hobby Ihres Kunden haben, einen konkreten und möglichst langfristigen Nutzen bieten, von hoher Qualität sein, wenn möglich persönlich übergeben werden und bei Ihrem Kunden das Gefühl von Dankbarkeit hervorrufen. Wenn Ihnen das gelingt, dann steht einem wirkungsvollen Werbegeschenk nichts mehr im Weg.