Wöchentlich erteilen die Lehrpersonen der Primarschule Untersiggenthal ihren Klassen Schwimmunterricht. Um die Sicherheit der Kinder jederzeit gewährleisten zu können, absolvierten sie den Rettungsschwimmerkurs Plus Pool unter der Leitung von Kathrin Heitz. Zwei vollbepackte Samstage verbrachten sie im Schulzimmer und im Hallenbad, frischten dabei altes Wissen auf und lernten auch viel Neues. Beim abschliessenden Test erfuhren die Lehrpersonen am eigenen Leib, was es heisst, geprüft zu werden. Viele fragten sich nervös, ob sie wohl die strengen Vorgaben schaffen würden und einige mussten auch ihre eigenen Grenzen überschreiten, vor allem als es darum ging, eine Person vom Grund der Sprunggrube aus 3.60m Tiefe heraufzuholen. Dass schlussendlich alle Teilnehmer den Kurs erfolgreich abschliessen konnten, hatte viel mit der einfühlsamen und motivierenden Art der Kursleiterin zu tun.