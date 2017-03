Der zweite Tag an der Schweizer Mittelschulmeisterschaft im Volleyball der Herren war an Spannung kaum zu überbieten. Im Final setzte sich die Alte Kantonsschule Aarau (AG) gegen das Gymnasium Bäumlihof (BS) in zwei Sätzen durch und wurde zum 5. Mal Schweizermeister. Im kleinen Final sicherte sich die Kantonschule Ausserschwyz (SZ) den 3. Platz.