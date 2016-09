Bereits zum achten Mal leuchten die Aktionstage Psychische Gesundheit im Kanton Solothurn ein ernstes Thema vielseitig, informativ, lustvoll und spannend aus. Vom 26. Oktober bis am 9. November 2016 referieren und diskutieren Fachleute, Betroffene und Angehörige in Grenchen, Olten und Solothurn über so unterschiedliche Themen wie psychische Belastungen in der Arbeitswelt, Demenz in jungen Jahren, die vielen Facetten von bipolaren Erkrankungen, die Auswirkungen einer Krebs-Erkrankung für das Umfeld, das (Nicht-)Umsetzen von Vorsätzen oder die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Die Veranstaltungsreihe wird wiederum abgerundet durch ein Konzert, einen Filmabend mit anschliessender Diskussion sowie ein Suppen-Zmittag. Auch hier stehen Begegnungen und der Austausch im Zentrum.

Als Abschluss der Aktionstage wird am 9. November 2016 in der Säulenhalle wiederum der Solothurner Sozialstern verliehen: ein Preis für Unternehmen, die sich für die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung einsetzen.

Weiterführende Informationen sowie das detaillierte Programm finden Sie hier: http://www.psychische-gesundheit-so.ch/aktionstage/index.php



Alle Veranstaltungen der Aktionstage sind öffentlich und kostenlos.