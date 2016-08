Vom 20. bis 27. August weilten 22 Seniorinnen und ein Senior der reformierten Kirchgemeinde Wettingen-Neunehof und der römisch-katholischen Kirchgemeinde Wettingen zusammen mit vier Begleiterinnen und einem Begleiter im schönen Berner Oberland. Alle haben sich dort sehr wohl gefühlt: Angefangen bei der Unterkunft im Hotel Artos in Interlaken, über die dortige vorzügliche Verpflegung und die freundliche Betreuung durch Begleitende wie Hotelangestellte, bis hin zu diversen Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung und den kulturellen Angeboten in dieser Woche.

Die Palette reichte von der Thunersee-Rundtour im „Büssli“, über die gemeinsamen Ausflüge (Brienzersee-Rundfahrt am Dienstag und Busfahrt Meiringen-Grosse Scheidegg - Grindelwald am Donnerstag), den individuellen Aufenthalt im Café Conditorei Schuh oder - etwas anstrengender - der Fahrt mit einer der Standseilbahnen (Heimwehfluh und Harder), bis hin zu einem Tandem-Gleitschirmflug vom Beatenberg. Ja - Sie haben richtig gelesen: Eine rüstige Seniorin wagte sich bereits am frühen Sonntagmorgen in die Lüfte und landete glücklich unweit des Hotels! Weniger abenteuerlich, aber „zum Weinen schön“ für die kulturell Interessierten, war der Besuch der Tellspiele am Mittwochabend. All dies und noch mehr bei strahlend blauem Himmel und ohne grössere Unfälle zu erleben, erfüllt alle Beteiligten mit grosser Dankbarkeit und Vorfreude auf die nächsten Seniorenferien.

Ein spezieller Dank gebührt den langjährigen Begleiterinnen Pia Oeschger und Ruth Schenker: Letztere hat während 21 Jahren jeweils in den Seniorenferien das Morgenturnen angeleitet. Pia‘s Spezialität war jeweils die kompetente Reiseleitung. Beide Frauen möchten nun etwas kürzer treten, doch für die Nachfolge ist bereits gesorgt.