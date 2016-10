Velotour 60+ Senioren Würenlingen nach Waldshut

14 sportliche Senioren und Seniorinnen unternahmen unter der Leitung von Peter Baldinger eine Halbtagstour nach Waldshut.

Die Strecke führte über Döttingen – Gippingen – Full – Schwaderloch und hier auf der deutschen Seite nach Waldshut. Beim Golfplatz gabs eine verdiente Stärkung, um anschliessend bei herrlichem Herbstwetter die Fahrt über Koblenz zurück nach Würenlingen anzutreten.

Mein Tacho zeigte am Schluss 42.560 km, aber jeder Tacho zeigte etwas anderes, obwohl sich keiner verfahren hatte.

Besten Dank an den Tourenleiter. Die letzte Tour im 2016 findet am 18. Oktober statt und führt via PSI nach Döttingen – Lengnau – Hertenstein und via Nussbaumen zurück.