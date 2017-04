Aktuelle Frühlings- und Sommer Mode, aber auch das ein oder andere coole Vintage Kleidungsstück wechselte am vergangenen Samstag an der gut besuchten Frühlingsausgabe der Küttiger Kinderkleider- und Spielzeugbörse die Hände. An rund 40 Tischen und auf Spielzeugdecken boten Gross und Klein gut Erhaltenes feil: vom Sommer Kleidli in pink, über neonfarbene Schwimmflossen bis hin zum lang ersehnten Trottinette gab es tolle Schnäppchen für die bevorstehende Outdoor Saison.

Und wie immer traf man sich zwischendrin zu Selbstgebackenem, frischen Zopf und Kaffee in der beliebten Znüni Ecke. Das Organisatoren Team des Elternverein Küttigen blickt zufrieden in die Zukunft - die nächste Kinderkleider- und Spielzeug Börse findet am 16.09.2017 in der Mehrzweckhalle Küttigen Dorf statt.