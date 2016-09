Kurt & Daisy treten nach 5 Jahren mit ihrem neuen Programm auf.

Am Freitag 4. November und Samstag 5. November findet die Premiere des 4. Programms des Duos Kurt & Daisy im Casino Schönenwerd statt. Die Kulturkommission freut sich, «STIERIGI WG» mit dem Untertitel: «HUUSE & PFUUSE BEI KURT & DAISY“ durchführen zu dürfen.

Ein kurzer Einblick ins Programm sei gewährt: Es kommt Bewegung ins Schattegibeleggtäli! Die Kuh Dorli vergrössert ihr Weideland und wünscht sich zu ihren drei geklonten Freundinnen endlich einen passenden Stier, der im Stall für Ruhe und Ordnung sorgt. Kurt & Daisy suchen ebenfalls einen geeigneten WG-Mitbewohner: Knecht oder Magd. Sei es um den Stallknecht Ruedi zu unterstützen, Daisy im Haus und Garten zu helfen und Kurt zu entlasten. Die beiden haben nämlich das Ressort «Fly Emmital» verkauft und haben jetzt auf dem Hof und im Haus ein paar Zimmer frei. «You are the right one», steht in der Ausschreibung und wer unkompliziert, spontan und eine Gemütsmore ist, kann sich bewerben. Es ist von Vorteil, wenn man weiss, was ein Kochtopf ist, eine Mistgabel oder eine WC-Bürste. Alle bekommen eine Chance. Mehr wird nicht verraten. Das Programm soll ja offen bleiben für viele Überraschung nach dem Chaos-Prinzip oder soll das Leben auf den Hof jetzt recht ordelig werden? Im Casino wird eine Bar von der Kulturkommission geführt.

Der Vorverkauf läuft: Drogerie Krähenbühl Schönenwerd oder via E-Mail: kurtunddaisy@poffa.ch. Eintritt Franken 30.- (plus Spesen Fr. 5.- bei Onlinekauf). Die Eintrittskarten werden nach Erhalt des Betrages per Post zugestellt. Vorbezahlte Eintrittskarten können auch an der Abendkasse abgeholt werden.