Der Frühling hat Einzug gehalten. Überall blüht es und die Tiere sind aktiv. Auch wir Menschen sind draussen in der Natur, in unserem Garten. Wir mähen und düngen den Rasen, damit er gut wachsen kann. Wir freuen uns an den schön blühenden und fein duftenden Blumen und Sträucher. Doch ist ein solcher Garten überhaupt naturnah? Ist er nützlich für unsere einheimischen Insekten? In den letzten Jahren haben invasive (eindringende) Neophyten stark zugenommen. Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die meist, absichtlich oder nicht, aus anderen Kontinenten eingeführt wurden. Sie tragen zum Rückgang der biologischen Vielfalt bei. Nach dem Menschen sind die Neophyten der zweitwichtigste Grund für den Artenrückgang bei den Pflanzen. Unsere Insekten ernähren sich von einheimischen Pflanzen, die Vogel- und Tierwelt von den Insekten. Wenn wir also fremde Pflanzen in unseren Gärten haben, die schön für das Auge sind, heisst das noch lange nicht, dass sie auch nützlich sind. Die Insekten können sich von fremden Pflanzen nicht ernähren. Sie gehen ein und somit fehlt auch den Vögeln das Futter.

Der Natur- und Vogelschutzverein Sarmenstorf zeigt am Samstag, 6. Mai ab 8.00 Uhr an einer Standaktion auf, wie sie ihren Garten naturnaher, tierfreundlicher und doch schön blühend und fein duftend gestalten können. Beim Schulhaus können sie sich informieren, sie können mit Fachpersonen reden und bei Bedarf auch gleich Sträucher bestellen. Für das leibliche Wohl ist eine kleine Festwirtschaft bereit.

Für Vogelinteressierte organisiert der Verein eine Exkursion durchs Dorf. Start ist um 6.00 Uhr hinter der Mehrzweckhalle. Mit einem fachkundigen Leiter erkennen wir die Vögel an ihrem Gesang. Wir entdecken, wo sich unsere Vögel im Dorf wohl fühlen und erkennen den Zusammenhang von Pflanzen- und Tierwelt.