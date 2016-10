Es herbstelt bei uns in Frenkendorf

Am 22. September 2016 war astronomischer Herbstanfang. Der Herbst als eine der vier Jahreszeiten ist die Übergangszeit zwischen Sommer und Winter. In den gemäßigten Zonen ist er die Zeit der Ernte und des Blätterfalls. In den Herbst fällt in einigen Ländern der Welt auch die Umstellung der Uhrzeit von der Sommer- auf die normale Zeit.



Im Herbst verfärben sich die Blätter an den Bäumen, bevor sie dann abfallen. Ursache ist der langsame Rückzug der Pflanzensäfte in den Stamm bzw. in die Wurzeln.

So auch bei uns in Frenkendorf. Es herbselt jetzt schon, sehr frisch ist es, obwohl die Sonne noch scheint.



Dann die Überraschung bei uns im Garten, eine Erdebeere die zum Blühen kam. Dann auch die Äpfel an einem Baum in der Wiese vom Nachbarn. Am Boden kann man die ÄPFEL sogar aufklauben. Und auch ein paar vom Baum, man sagt dazu Naschen. Keine Angst, vorgängig fragte ich die Bäuerin, ob es ist erlaubt.

Einfach ein paar Bilder dazu, damit alle sehen können, der Herbst ist da. Und freuen wir uns einfach gemeinsam auf diese Zeit. Anschliessend dann der Winter.