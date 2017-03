Der Einwohnerrat Wettingen traf an seiner letzten Sitzung am 16. März zwei Entscheidungen zum künftigen Bestehen der Schulpflege:

Der erste Entscheid reduziert die Anzahl der Schulpflegemitglieder von sieben auf fünf.

Der zweite Entscheid reduziert deren Entschädigungen um 20% auf 8000 Fr. pro Jahr pro Mitglied und auf 20‘000 Fr. (minus 1/3) für den Präsidenten. Das Gehalt für den Vizepräsidenten wurde gestrichen, ebenso die Sitzungsgelder für die 12 ordentlichen Sitzungen und eine Entschädigung für den Präsidenten der Musikschule.

Die Tatsache, dass seit einigen Jahren Schulleitungen und ein Geschäftsleiter die Schule Wettingen leiten und somit die Arbeit anders organisiert ist als vorher, rechtfertigt eine Änderung der Verhältnisse. Eine laufende leistungsorientierte Verwaltungsanalyse und ein Rückgang der Steuereinnahmen der letzten Jahre drängen auf Einsparungen. So wurden die Entschädigungen im Verlaufe der Sitzung stärker reduziert, als es der Gemeinderat mit Billigung der Schulpflege selber beantragt hatte.

Für die Reduktion auf fünf Mitglieder ist die Gemeindeordnung zu ändern. Das geht nur mit einer Volksabstimmung: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden am 21. Mai darüber befinden.

Für die Reduktion der Entschädigungen hingegen muss das „Reglement über die Entschädigung der Schulpflege“ geändert werden. Der entsprechende Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. So steht es in der Gemeindeordnung Artikel 7. (So stand es allerdings nicht in der amtlichen Publikation der Ratsbeschlüsse in der Limmatelle vom 23. März.) Das bedeutet, dass 10% der Stimmberechtigten (etwa 1251) innerhalb von 30 Tagen mit ihrer Unterschrift die Volksabstimmung verlangen können.

Die Beschlüsse des Einwohnerrats sind am 23. März publiziert worden. Das fakultative Referendum ist also bis 23. April wahrzunehmen. Soll die Gage für Schulpfleger gekürzt werden wie oben dargelegt? Wer das nicht will, muss das Referendum verlangen. Ohne dieses wird der Beschluss rechtsgültig.

Die obligatorische Abstimmung über die Reduktion der Mitglieder hingegen erfolgt erst am 21. Mai. Wer reduzieren will auf fünf, sagt JA, wer sieben behalten will, sagt NEIN.

Der Stimmbürger muss also zuerst entscheiden, ob er die Gage kürzen will, unabhängig davon, ob im Mai dann die selbe Arbeit auf sieben oder auf fünf Personen verteilt werden wird. Diese Situation ist logisch nicht haltbar und nimmt den Stimmbürger nicht ernst. Denn eine Verkleinerung des Gremiums erhöht den Arbeitsaufwand des einzelnen Mitglieds, verunmöglicht also eine Reduktion der Entschädigung.

Dazu kommt, dass das Reglement über die Musikschule, vom Einwohnerrat 1990 in Kraft gesetzt, immer noch gültig ist. Deren Präsident soll aber gemäss genanntem Beschluss keine Entschädigung mehr erhalten. Logisch nicht haltbar.

Eine Anregung, die zweite Abstimmung über die Entschädigungen auf die Zeit nach der Volksabstimmung im Mai zu verschieben, wurde vom Gemeinderat abgelehnt.

Die im Einwohnerrat sitzenden Mitglieder der Schulpflege mussten regelkonform als Betroffene in den Ausstand treten. Dass sie nach der Abstimmung nicht mehr in den Saal geladen wurden, war allerdings nicht mehr regelkonform.

Im September werden Schulpfleger samt deren Präsident neu gewählt. Schön, dass sie die Wertschätzung ihrer Arbeit spüren.

Marie Louise Reinert, Fraktionspräsidentin EWR Wettingen