Am Freitag den 17. Februar wurde im Lindensaal in Schafisheim die letzte von insgesamt zwei Jassrunden gespielt. Teilnahmeberechtigt waren sämtliche Interessierten mit Wohn – und Bürgerort Schafisheim, sowie alle Mitglieder eines ortsansässigen Vereins. Total haben 48 spielfreudige Jasserinnen und Jasser am Anlass teilgenommen. Besonders erfreulich war, dass auch an der 16. Austragung wiederum einige neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüsst werden durften.

Gewonnen wurde die 16. Dorf-Jassmeisterschaft von René Gloor mit total 8175 Punkten. Die Ehrenplätze belegten Peter Adam mit 8139 und Edi Fischer mit 8138 Punkten. Alle Teilnehmer konnten als Dankeschön für die Teilnahme zwei paar Rauchwürste mit nach Hause nehmen. Da bei der 16. Austragung nur an 2 Abenden gejasst wurde, war das Budget natürlich auch kleiner, daher ist das traditionelle Essen am letzten Abend weggefallen. Die vier Erstplatzierten durften zusätzlich Gutscheine für fertig zubereitete „Schinkli im Teig“ für 8 bis 15 Personen vom Schafisheimer Vizeammann Roland Huggler entgegennehmen.

Trotz eifrigem Wettkampf stand der Spass und die Möglichkeit, ein paar unbeschwerte Stunden unter Gleichgesinnten zu verbringen jederzeit im Vordergrund.

Auch dieses Jahr war die Spielfreude bei der Bevölkerung gross und es hat sich gezeigt, dass die Dorf- Jassmeisterschaft nach wie vor beliebt und im Dorf stark verankert ist. Beim Nachfragen am Schluss des Anlasses auf ein weiterführen des Dorfjasses hat sich ergeben, dass die Mehrheit lieber wieder 3 Abende und in kürzeren Abständen abhalten möchte. Allerdings ist noch nichts in Stein gemeisselt das weitere Vorgehen wird erst nach den Sommerferien durch das OK definitiv bestätigt. SR

Auszug aus der Rangliste:

1. René Gloor: 8175 Punkte; 2. Peter Adam: 8139 Punkte; 3. Eduard Fischer: 8138 Punkte; 4. Paul Schallenberger: 8014 Punkte; 5. Ursula Zehnder: 7950 Punkte; 6. Erwin Schmid 7949 Punkte; 7. Kurt Riner: 7928 Punkte; 8. Stefan Schmid: 7918 Punkte; 9. Werner Zulliger: 7754 Punkte; 10. Ernst Rüetschi: 7734 Punkte.