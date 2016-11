Am 22./23 Oktober fand in Zürich-Affoltern der alljährliche Herbstpokal statt. Er war der erste Qualifikationswettkampf für die Schweizer Meisterschaften 2017 und der Start zur Wettkampfsaison.

Am Samstag absolvierte die Kategorie Schüler ihren Wettkampf. Unsere jüngsten Turnerinnen und Turner überzeugten mit einer soliden Leistung. Am Sonntag galt es für die Jugend- und Aktiv-Turnerinnen ernst. Mit guten bis sehr guten Leistungen stiegen sie mit den Disziplinen Sprung in den Wettkampf ein. Danach zeigten die Wettkämpferinnen der Kategorie Jugend in den Disziplinen Spirale und Gerade ihr Können. Als Abschluss präsentierten die Aktiv-Turnerinnen ihre Gerade Kür mit Musik.

Auch wenn nicht alle Küren wunschgemäss verliefen, konnten sie sich einen guten Start in die Wettkampfsaison erturnen.

Auszug aus der Rangliste:

Schüler Gerade: 1. Jana Lüthi. 5. Sheryn Grogg. 7. Noelle Rüttimann. 7. Cheyenne Wietlisbach. 10. Annika Wasmuth. 12. Joris Frei. 16. Rahel Fries. 22. Céline Amsler

Sprung: 2. Cheyenne Grogg. 7. Annika Wasmuth 9. Jana Lüthi. 10. Céline Amsler. 13. Joris Frei. 17. Rahel Fries. 20. Noelle Rüttimann

Spirale: 4. Sheryn Grogg. 5. Jana Lüthi. − Dreikampf: 3. Sheryn Grogg. 5. Jana Lüthi

Jugend Gerade: 2. Leonie Botta. 3. Alisha Zimmermann. 8. Kathrin Roser. 12. Shannon Rüttimann 15. Isabelle Schlegel. 15. Jasmin Freiburghaus

Sprung: 1. Kathrin Roser. 2. Leonie Botta. 4. Alisha Zimmermann. 4. Isabelle Schlegel. 7.Jasmin Freiburghaus. 13. Shannon Rüttimann

Spirale: 1. Leonie Botta. 2. Kathrin Roser. 4. Alisha Zimmermann. 7. Jasmin Freiburghaus. 10. Isabelle Schlegel 14. Shannon Rüttimann

Dreikampf Jugend: 1. Leonie Botta. 3. Kathrin Roser 4. Alisha Zimmermann. 9. Jasmin Freiburghaus. 12. Isabelle Schlegel. 15. Shannon Rüttimann

Aktive Gerade: 4. Jessica Lang. 5. Tiziana Scherer

Sprung: 4. Tiziana Scherer. 5. Jessica Lang

Spirale: 3. Jessica Lang 5. Tiziana Scherer

Dreikampf: 4. Jessica Lang 5. Tiziana Scherer