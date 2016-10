150 Jahre Rotes Kreuz in der Schweiz! Ein Anlass zum Feier: Am Freitag, den 23. September sowie am Samstag, den 24. September, lud das SRK Kanton Solothurn mit dem Jubiläums-Truck zum Mitmachen in Olten ein.

Sich in Geschicklichkeit üben. Spielerisch Neues erfahren über den facettenreichen Einsatz der Organisationen des Roten Kreuzes – und erst noch ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Auch für die Kleinen wurde gesorgt, durften sie doch mit den coolen Mini-Scootern herumkurven und sich das Gesicht schminken lassen.

Die geladenen Gäste wurden von Frau Dr. Christine Kopp, Vizedirektorin des SRK, (erste Person von rechts) über die vielseitigen Tätigkeiten des Roten Kreuzes informiert. Unter anderem zählte auch der Oltner Stadtpräsident Martin Wey und Benvenuto Savoldelli (Stadtradt Olten) zu den interessierten Gästen. Am Schulungsanlass vom Samstagvormittag im Stadttheater hatte zudem Landammann Fürst ein Grusswort an die Anwesenden gerichtet.

