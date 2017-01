Am 12. Februar findet der zweite Wahlgang für die Gemeinderats-Ersatzwahl in Wettingen statt.

Die CVP tritt mit Roland Michel an. Nachdem die Verteilung der Ressorts letzte Woche stattgefunden hat, gilt es noch den Bereich „Soziale Dienste und Familie“ zu besetzen. Dieses Ressort ist zugeschnitten auf die CVP mit ihren Werten und Inhalten. Roland Michel stellt bei all seinen Tätigkeiten und Entscheidungen den Menschen in den Mittelpunkt. Er ist offen für andere Meinungen und schafft es, Konsense für weitsichtige und mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Seine liberale Einstellung mit einer hohen Sozialkompetenz sind eine wichtige Eigenschaft in der Ausübung dieses Amtes. Durch seine langjährige Führungserfahrung als Unternehmer, in Vereinen und in der Politik bringt er sämtliches Rüstzeug mit, das als Gemeinderat notwendig ist.

Roland Michel ist die beste Wahl für das Amt des Gemeinderates. Darum werfen Sie am 12. Februar Ihre Stimme für Roland Michel in die Urne.