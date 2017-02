Tatsächlich ist der Weg von Giswil rauf auf die Mörlialp schneeweiss. Vor dem wohlbekannten Lagerhaus liegt der Schnee hoch und die Sonne scheint. So vielversprechend hat schon lange kein Lager mehr gestartet! Viele Primarschüler sind dieses Jahr das erste Mal dabei, aber es gibt auch einige welche bereits mehrere Jahre mit von der Partie sind. Doch nicht nur die alten Hasen, auch alle Neuen sind nach wenigen Minuten mitten drin im Lagerleben. Ski und Snowboards werden ausgeladen, Gepäckstücke werden verteilt und Kinder rennen durch das Treppenhaus auf der Suche nach dem zugeteilten Zimmer.

Nach einer Weile ertönt bereits der erste Trompetenstoss. Das ist das Zeichen, dass es Zeit ist sich im Aufenthaltsraum zu versammeln. Als Erstes werden alle Leiter vorgestellt, damit die Kinder auch wissen an wen sie sich bei Fragen wenden können. Anschliessend wird gesungen. Die Lieder ertönen laut durch das ganze Lagerhaus, begleitet von Keyboard, Gitarre, Bass, Cajon und Ukulele.

Ein weiterer Höhepunkt ist immer das Essen. Gestärkt von Spaghetti Bolognese geht's beim nächsten Trompetenstoss los mit dem ersten Abendprogramm. Es ist der erste Abend, also gehen wir nach draussen. Denn irgendwie müssen wir ja müde werden! Die erste Aufgabe des Spiels ist übrigens mit der seiner ganzen Gruppe als erstes im Schnee bereitzustehen. Doch am ersten Abend ist dies gar nicht so einfach. Wo hat denn mein Mami genau die Handschuhe hingepackt??? Aber nach einer Weile stehen tatsächlich alle Kinder startklar im Schnee bereit!

Eine Stunde später kehren wir wieder fröhlich und ziemlich müde vom Schneespiel zurück. Jetzt ist es Zeit fürs Dessert und eine abschliessende Gute Nacht Geschichte. Altersgemäss sind die Kinder in Gruppen eingeteilt, in welchen sie am Abend Geschichten hören und am Morgen Spannendes in der Bibel lesen. Doch jetzt wird geschlafen, denn am nächsten Morgen werden viele zum ersten Mal in ihrem Leben auf den Skiern stehen.

Am ersten Skitag dürfen wir perfektes Wetter und optimale Pisten geniessen. Und am Abend beherrscht jeder bereits die wichtigsten Manöver mit seinem Sportgerät. Als um vier Uhr die Lifte schliessen, sitzen viele der Primarschüler im Esssaal, geniessen ein Zvieri und basteln. An diesem Abend gibt es natürlich ein anderes Abendprogramm. Es heisst "The legendary Berghaus Run". In Teams von vier oder fünf Kinder wird durch das Lagerhaus gerannt auf der Suche nach noch nicht erledigten Posten. In vielen verschiedene Zimmer müssen Aufgaben erfüllt werden um Punkte zu sammeln. Es gibt mehr als 20 verschiedene Posten. Von Montagsmaler, Äpfel an Schnüren essen, Schoppen trinken und Seilspringen bis hin zu Sackhüpfen ist alles vertreten.

Nach dem Postenlauf gibt es als Dessert einen Becher feine Schoggicreme, und anschliessend geht’s schon wieder ab ins Bett. Irgendwie vergehen die Tage hier viel schneller als in der Schule!

Die Nachtruhe wird an diesem Abend bereits viel besser eingehalten. So ein Tag im Schnee ist eben schon anstrengend. Aber nach einer erholsamen Nacht sitzen wir schon bald wieder startklar im Essaal. Bereits beim Frühstück wird das Spiel des Abends verkündet. Heute Abend gehen die Kinder "In einem Abend um die Welt". So etwas geht auch nur im Skilager auf der Mörlialp. Was wir an diesem Abend wohl alles sehen werden?