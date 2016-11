Am Donnerstagabend des 10. Novembers 2016 fand der bei Gross und Klein beliebte Räbeliechtli-Umzug der Schule Erzbachtal in Zusammenarbeit mit dem Elternverein in Erlinsbach statt. Schon Tage zuvor freuten sich die Kinder der Schule Erzbachtal auf diesen traditionellen Anlass. Die Räben haben die Kindergartenkinder sowie die 1. bis 3.-Klässler z.T. auch mit Hilfe von grösseren Schülern während des Unterrichts zu wundervollen Kunstwerken geschnitzt.

Kurz vor 18 Uhr war es dann soweit und die Schülerinnen und Schüler versammelten sich mit ihren Lehrpersonen beim Schulhaus Bläuen. Die Wetterprognosen waren nicht so gut, den ganzen Tag regnete es zum Teil heftig und ein kalter Wind kündigte einen eher nasskalten Abend an.

Um 17.45 Uhr starteten die Kinder der Spielgruppe Paradiesli in Begleitung ihrer Eltern als Vorgruppe ihre verkürzte Runde. Kurz darauf eröffneten die ersten Schüler den offiziellen Räbeliechtliumzug. Der Weg führte sie entlang der Hauptstrasse via Sugenreben, Nellweg, Hinterbergweg und Buchhalde wieder zurück zum Schulhaus. Die Wetterverhältnisse waren nicht ganz so schlecht wie vorausgesagt, sodass es auch viele Zuschauer gab, welche den Umzug der singenden Kinder mit den hell leuchtenden Räbeliechtli bestaunten. Zurück beim Schulhaus Bläuen gab es dort für alle Kinder ein Sandwich und wärmenden Tee. Für das leibliche Wohl der Eltern sorgten die Oberreder Kochrunde mit einer feinen Kürbissuppe und das Grillteam mit Bratwürsten.

Nach einem erlebnisreichen Abend machten sich die Kinder mit ihren Eltern wieder auf den Heimweg.