Jeder, der schon einmal im Bereich Projektplanung und Projektmanagement tätig war, weiß: Mit dem Umfang eines Projektes wächst die Zahl der zu erledigenden Aufgaben gefühlt exponentiell. Je umfangreicher ein Projekt, desto mehr unterschiedliche Aufgaben sind zu erledigen. Mit der Zahl der Aufgaben steigt in den meisten Fällen auch die der Personen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind, sodass dessen Erfolg maßgeblich von geschickter Koordination und gut durchdachter Projektplanung abhängt. Um eine erfolgreiche Umsetzung auch bei umfangreichen und komplexen Projekten zu gewährleisten kann natürlich härter und länger gearbeitet werden. Es kann aber auch klüger und effizienter gearbeitet werden. Wir verraten Ihnen, wie.

Effizientere Projektplanung dank Projektplanungssoftware

In der heutigen Zeit sind komplexe Projekte keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel. Oft sehen sich Projektmanager mit einer schier nicht zu bewältigenden Anzahl an unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert, die am besten alle gleichzeitig erledigt werden sollten. Wenn es auch Ihnen so geht, dann denken Sie daran: Nicht verzweifeln und einen kühlen Kopf bewahren, denn es gibt Abhilfe! Mit der richtigen Projektplanungssoftware können Sie Ihre Tätigkeit als Projektmanager um ein Vielfaches einfacher gestalten. Egal, ob Sie einen Zeitplan erstellen, Ihre Ressourcen- oder Personalplanung effizienter gestalten oder virtuelle Plantafeln erstellen möchten – für nahezu alle Anforderungen gibt es die passende Projektplanungssoftware.

Erfolgreiche Ressourcen- und Personalplanung mit Plantafel-Software und Gantt-Diagramm

Wenn Sie Ressourcenplanung so effizient wie möglich gestalten wollen, dann ist eine praktische Plantafel-Software vermutlich genau das Richtige für Sie. Damit haben Sie all Ihre Projekte und Ressourcen gleichzeitig im Blick und können diese, je nach Software mitunter mittels „Drag & Drop“, nach Belieben verschieben und einteilen – einfach und unkompliziert. Einige Anbieter bieten Software mit Gantt-Diagramm-Funktion, die besonders bei Projekten mit komplexen Ablaufstrukturen, bei denen verschiedenste Arbeitsabläufe voneinander abhängig sind, großartige Unterstützung bietet. Eine solche Funktion ist zum Beispiel in die Ressourcenplanungssoftware des Anbieters Timewax integriert. Mit einem Gantt-Diagramm können Sie nicht nur Ihre Ressourcen effizient und übersichtlich planen – Sie können das übersichtliche Diagramm auch mit Ihrem Kunden teilen, sodass auch er immer den Überblick behält.

Optimierte Kommunikationsabläufe dank Mobile-App und iCalendar

Eine in die Projektplanungssoftware integrierte Mobile-App ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, immer und überall auf ihren Terminplan zuzugreifen. Damit werden zeitaufwändige Telefonate und E-Mails vermieden, denn der Mitarbeiter kann selbst genau auf die Informationen zugreifen, die er gerade braucht. Zudem können Ihre Mitarbeiter den Fortschritt in ihrem Aufgabenbereich sowie tatsächlich aufgewendete Stunden eintragen, sodass immer ersichtlich ist, wer gerade woran arbeitet und welche Aufgaben bereits erledigt wurden. Als ähnlich praktisch erweist sich eine iCalendar-Funktion. Auch mit dieser können Mitarbeiter immer auf die aktuellen Daten zugreifen, denn die Ressourcenplanung wird einfach in das Unternehmens-Kalendersystem verschoben. Mit diesen praktischen Funktionen wird viel wertvolle Zeit im Bereich interne Kommunikation eingespart – Zeit, die Sie für die Erledigung anderer Aufgaben verwenden können.

Mit der richtigen Projektplanungssoftware kann Projektmanagement also um einiges effizienter gestaltet werden. Planungs- und Kommunikationsprozesse werden optimiert und somit die bestmögliche Umsetzung eines Projekts unterstützt. Optionen wie die Plantafel-Funktion und das Gantt-Diagramm schaffen Übersichtlichkeit und integrierte Mobile-Apps und iCalendar-Funktionen sorgen für reibungslose und zeitoptimierte Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten. Haben Sie schon die passende Projektplanungssoftware gefunden?