Am Politlunch in Rheinfelden hieß Susanna Schlittler, Präsidentin der FDP Frauen Fricktal, Grossrätin Martina Sigg als Referentin herzlich willkommen.

Die engagierte Politikerin erläuterte als erstes die eidgenössische „Atomausstiegsinitiative“. Im Wissen, dass der Ausstieg aus der Kernenergie aufgegleist ist und dass der Bundesrat dem Parlament die Energiestrategie 2050 zur parlamentarischen Beratung vorgelegt hat, sollte ihrer Empfehlung nach diese Initiative abgelehnt werden. Ein Ja würde bedeuten, dass bereits im Jahr 2017 drei KKW abgeschaltet werden müssten. Dies hätte zur Folge, dass rund ein Drittel des heute produzierten KKW-Stroms fehlen würde. Die alternativen Energiequellen wären bis dann nicht in der Lage, den Ausfall zu kompensieren. Es könne nicht sein, dass wir dann den fehlenden Strom aus dem Ausland, hauptsächlich aus Frankreich und Deutschland, importierten. Gerade in Deutschland würden viele Kohlekraftwerke Strom liefern, welcher in keiner Weise CO2 neutral sei. Zudem reiche die heutige Netzinfrastruktur nicht aus, um massiv mehr Strom zu importieren.

Den Voten der anwesenden FDP Frauen waren eindeutig zu entnehmen, dass der Energiestrategie des Bundesrates vertraut wird. Es soll jetzt kein „Schnellschuss“ gestartet werden, der sowohl die Versorgungssicherheit akut gefährden und hohe Ersatzabgaben erfordern würde als auch ein klimapolitischer Unsinn wäre.

Sehr sachlich informierte Grossrätin Sigg über die vorgesehenen kantonalen Entlastungsmassnahmen. Sie begründete zuerst ihr Ja zur Abschaffung des Berufswahljahres. Sie wisse, die Berufswahlschule sei nach der Gründung vor rund 40 Jahren eine Erfolgsgeschichte gewesen. Rund 400 Schüler im ganzen Kanton hätten damals das Angebot genutzt. Im Jahre 2015 seien es jedoch gerade mal 50 Schülerinnen und Schüler gewesen. Gründe dieses Rückwärtstrends seien einerseits die Tatsache, dass an der Oberstufe die Thematik der Berufswahl, verbunden mit Praktikas, Teil des Lehrplanes sei und anderseits, dass die Kantonale Schule für Berufsbildung einen großen Zustrom erfahre. Aktuell würden über 600 Schüler dieses Angebot nutzen. Zudem werde das Werk Jahr für lernschwache Schüler beibehalten. Aufgrund dieser Tatsachen sei sie für die Abschaffung.

Die Begrenzung des Pendlerabzuges sei unbestritten, doch sei die Grenze mit 7000.- Franken zu tief, weshalb diese Maßnahme abzulehnen sei.

Bei der Änderung des Gesetzes bezüglich Vermögensverzehrs von 1/15 des Vermögens pro Jahr auf neu 1/5 plädierte sie für ein Ja. Diese Änderung betreffe nur alleinstehende Personen oder Ehepaare in einem Heim.

Die Anpassung des Wassernutzungsgesetzes sei ebenfalls anzunehmen.

Zum Schluss eines interessanten Lunchs erregten sich die Gemüter doch noch. Die FDP Frauen diskutierten sehr offen über die Regierungsratswahlen. Etwas hat sich klar herauskristallisiert: die liberalen Frauen wissen genau, wen sie am 27. November wählen werden. (BK)