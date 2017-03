Anfang März fand der traditionelle Wintersporttag der Kreisschule Regio Laufenburg (KSRL) in den Flumserbergen statt. Dabei war die gesamte Oberstufe zum ersten Mal gemeinsam auf Reisen zur Winterzeit. In der Vergangenheit war die Bezirksschule mehrfach zu Gast in der Melchsee-Frutt, während die Sekundar- und Realklassen in den Genuss von alternierenden Destinationen kamen. So war es für einige Lernende vielmehr eine Rückkehr in eine bekannte Region im Kanton St. Gallen, wo die KSRL (Sek/Real) bereits vor rund zwei Jahren auf den verschneiten Pisten unterwegs war.

In einer logistischen Meisterleistung wurden über 300 Personen in sieben Reisecars von den Wohnorten der Schüler direkt an die Talstation Tannenheim chauffiert, wo es nach Übergabe der Tageskarten sowie Ausleihe der Schlitten mit kleinen Gondeln auf die Prodalp ging. Mehrere Kleingruppen wagten sich mit Ski oder Snowboard auf die vielseitigen Pisten des weitläufigen Wintersportgebiets. Viele Jugendliche versuchten sich auf der kurvenreichen, im Laufe des Tages welliger werdenden Schlittelpiste, um sich anschliessend in einer Gondel wieder nach oben fahren zu lassen. Rasch zeigte sich, dass das Timing in diesem Jahr optimal sein würde. Im Vorjahr musste der Event trotz mehreren Anläufen aufgrund Schneemangels abgesagt werden. Nun wurde ein prächtiger Frühlingstag bei Kaiserwetter in den Flumserbergen geboten, nachdem in den vorangegangen Tagen ebenfalls noch garstige Bedingungen geherrscht hatten.

Zur Mittagszeit trafen sich alle Gruppen wieder beim frisch renovierten Bergrestaurant Prodalp, wo sich die Jugendlichen verpflegten - entweder aus dem Rucksack oder bei einem Besuch in der Gaststätte, wo eine Vielzahl an leckeren Menüs geboten wurde. Gestärkt ging es zurück auf den Schnee, bevor es nach zahlreichen Fahrten kurz vor 16.00 Uhr auf den Rückweg ins Fricktal ging. In den Bussen herrschte eine allgemeine Stille - so stark hatten sich viele Schülerinnen und Schüler an diesem speziellen Tag fernab der eigenen Schule verausgabt. Vom Feierabendverkehr in der Region Zürich nur unwesentlich tangiert, traf der grosse KSRL-Tross noch vor dem Eindunkeln in der Heimat ein - nach einem abwechslungsreichen, sonnigen Ausflug in die Berge.