Die Monatswanderung vom 22. Februar 2017 führte die Wandergruppe in den südlichen Schwarzwald. Nach Umsteigen in Baden, Koblenz und Waldshut war man am Ausgangspunkt der Wanderung, im heilklimatischen Kurort Höchenschwand angekommen. Kaum aus dem Bus ausgestiegen, empfing ein scharfer Wind die Wanderschar. Nun hiess es, den Kragen hochzuschlagen, die Kappe tief ins Gesicht zu ziehen und den Weg Richtung Häusern in Angriff zu nehmen. Da es zudem bewölkt war, konnte man auch die sonst wunderbare Aussicht auf die Schweizer Alpenkette nicht so richtig geniessen. Nach einem Kaffeehalt um sich aufzuwärmen, war nach gut zwei Stunden das Restaurant Schwalbennest in Häusern erreicht. Hier war im traditionellen Schwarzwälder Gasthof zum Mittagessen aufgedeckt. Nach Schweinsfilet mit Spätzle und Gemüse folgte als Dessert ein Caramelköpfle zu welchen der abschliessende Kaffee nicht fehlen durfte. Und schon war es Zeit für den Start zur Nachmittagswanderung. Nach einem kurzen Aufstieg in den Blasiwald, folgte man dem alten Klosterweg hinunter in die Domstadt St. Blasien. Hier zog die grandiose Kuppel der ehemaligen benediktinischen Klosterkirche den Blick des Betrachters auf sich. In einer halbstündigen Führung konnten interessierte Wanderinnen und Wanderer Einiges über Geschichte und Architektur des Doms erfahren. Nach einem kurzen Abstecher in eines der vielen Cafés war das nächste Ziel der Bushof. Hier fuhr man, nach wiederum dreimaligem Umsteigen zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach