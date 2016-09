Am 24./25. Sept. fand in Spreitenbach auf dem Hof "obstgarten" der Familie Lienberger zum 15. mal das grosse Kürbisfest statt. Einmal mehr stand dieses Gemüse im Mittelpunkt, war es doch dekorativ aufgestellt und bot so eine Augenweide. Auch das schöne Wetter trug das Seinige dazu bei, dass weit über 4000 Besucher nach Spreitenbach strömten und sich gerne kulinarisch verwöhnen liessen. An beiden Tagen war die Stimmung gemütlich, friedlich - einfach toll. Für Kinder war ebenfalls bestens gesorgt, hatten sie doch entsprechende Freiräume wo sie spielen und ihrem Tatendrang nachgehen konnten.Organisation, Service, Speise- und Getränkeauswahl war 1A.

Während diesen zwei Tagen wurde das Kürbisfest von den Schwyzerörgeler vom "Föhrewäldli" musikalisch umrahmt. Ihre Spielweise fand offensichtlich Gefallen und ihre gekonnt vorgetragenen Musiktitel wurde jeweils mit herzhaftem Applaus belohnt. Der Kürbisverkauf geht noch bis in den November hinein noch weiter - aber leider ohne musikalische Unterhaltung durch die "Föhrewäldler" !!