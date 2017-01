hg) Nach einem feinen Nachtessen, zusammen mit der Männerriege starteten die Vereine separat mit ihren Generalversammlungen. Die Präsidentin Sonja Vogel begrüsst alle rechtherzlich zur 47. Versammlung. Mit ihrem Jahresbericht und der von Mary Vogel als Leiterin wurden all die Aktivitäten des vergangenen Jahres nochmals in Erinnerung gerufen. Mit Luci Schlegel und Ruth Hasler durften zwei neue Mitglieder mit grossen Applaus aufgenommen werden. Hortensia Moosmann wie auch Martha Stocker geben nach 17 Jahren den Rücktritt aus dem Vorstand, beide bleiben als aktive Turnerinnen dem Verein treu. Maja Vögeli gibt die Kassierin ab, sie möchte sich sportlich umorientieren und tritt deshalb ganz aus dem Verein aus. Als letzte wird Edith Lerch aus gesundheitlichen Gründen zu den Passivmitgliedern wechseln. Neu wird der Verein mit drei Vorstandsmitgliedern geführt. weiterhin als Präsidentin Sonja Vogel, Mary Vogel wechselt nach 10 Jahren Technischer Leiterin zur Kassierin, Claudia Mehr wird neu Technische Leiterin. Bevor Mary Vogel mit den Laudatien für die drei Scheidenden Vorstandsmitglieder begann wurde den fleissigsten Turnstundenbesucherinnen Mary, Martha, Claudia und Gaby gratuliert. In alten Protokollbücher findet man allerlei über 5 Jahre Vorstandtätigkeit von Maja Vögeli. Mit kurzen Anekdoten werden Erinnerungen wach zum Dank wurde ihr ein Früchtekorb überreicht. In Gedichtform werden die 17 Jahre von Hortensia Moosmann nochmals präsentiert. Auch Martha Stocker durfte sich über ein Gedicht ihrer Vorstandsaktivität freuen. Zu guter letzt wurden die beiden mit einem kräftigen Applaus zu Ehrenmitgliedern ernannt. Höhepunkte des kommenden Vereinsjahrs wird die Teilnahme am Kantonalturnfest in Muri sein. Wie die Neuanschaffung eines Vereinsträners für alle Turnenden Vereine in Obermumpf, die Zusammen bereits in den Vorbereitungen für den Turnerabend im November 2017 stecken.