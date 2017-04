Letzte Woche konnte die Volleyball Mannschaft der Männerrige Windisch das neue Mannschaftsdress in Empfang nehmen. Dank dem Sponsor Firma Tintometer AG aus Hausen war diese Anschaffung möglich.



Wir wünschen der Volleyball Mannschaft für die kommende Saison viel Erfolg und spannende Spiele.

Der Spielplan kann unter www.mr-windisch.ch/volleyball eingesehen werden. Aktive Zuschauer, welche uns bei den Spielen unterstützen, sind herzlich willkommen. Haben Sie selber Freude am Volleyball spielen? Kommen Sie vorbei und nehmen Sie an einem unserem Training teil.