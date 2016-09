Grüezi zamme

Am 24.09.2016 ab 09:00 Uhr werde ich mein neues Studio Chic Dream Nails in der Kirchgasse 3 in der schönen Aarauer Altstadt eröffnen. Ihr seit alle Herzlich eingeladen die Eröffnung zu einem vollen Erfolg zu machen. Getränke und Kaffee stehn für euch bereit, kommt rein und lasst euch verwöhnen. Ich freue mich auf euch.

Liebe Grüsse

Eure Sandra