Wie funktioniert das mit dem Windeln wechseln oder dem Brei zubereiten? Für 15 Jugendliche aus der Region Würenlingen und dem Surbtal ist dies nun kein Problem mehr.

Die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal (JAST) führte Mitte Januar einen Babysitterkurs in Würenlingen durch. An zwei Samstagen, brachte eine Dozentin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK), den Jugendlichen den richtigen Umgang mit den Kleinkindern bei. Während 10 Stunden lernten die Kursteilnehmenden, wie beispielsweise die verschiedenen Mahlzeiten zubereitet werden, die Zähne eines Kleinkindes richtig geputzt werden oder in Notfällen richtig reagiert wird. Das Highlight der beiden Kurstage war der Besuch des 7-Monate alten Matteo. Die Kursleiterin zeigte an Matteo, wie die Windeln richtig gewechselt werden und auf was sonst noch geachtet werden muss. Danach durften auch einige Jugendliche ihr Können unter Beweis stellen.

Häufig kennen Eltern die "Hüetimädchen oder -buben" aus ihrem privaten Umfeld. So besteht bereits ein grosses Grundvertrauen in die Jugendlichen. Doch das ist nicht überall der Fall. Daher ist der Kurs des SRK ein gutes Mittel, um eine gute Basis zu schaffen und eine gewisse Skepsis aus dem Weg zu räumen. Die Eltern können sich darauf verlassen, dass die Absolventinnen und Absolventen des Babysitterkurses das nötige Fachwissen mitbringen. Denn Babysitten ist keine ganz einfache Aufgabe, es bedeutet Herausforderung und Verantwortung. Die Jugendlichen sind dabei ganz allein mit dem Kind, niemand anders ist da, der einem hilft oder bei dem etwas abgeschaut werden kann.

Zum Schluss des Kurses mussten die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer eine kleine Prüfung schreiben, die jedoch nicht bewertet wurde, sondern lediglich der Orientierung ihres Könnens diente. Nach Beendigung des Kurses erhielten die Jugendlichen dann, ihren regelrecht verdienten Babysitterausweis. Nun sind alle 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für zukünftige Babysittereinsätze bestens gewappnet. Die JAST gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen nochmals herzlich zum bestandenen Babysitterkurs.