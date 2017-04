Tropenhaus - schon mal davon gehört? Die meisten der 22 Naturfreunde, darunter sieben neugierige Kinder, waren erstmals da. Die überschüssige Wärme, die bei der Pumpstation der Trans-Europa-Gasleitung anfällt, wird hier sinnvoll genutzt.

Bei Wolhusen im Kanton Luzern liegt das verglaste Tropenhaus auf einer Anhöhe, von der man weit ins Entlebuch hinein blickt. Hier wachsen im tropischen Klima von +/-24° und bei hoher Luftfeuchtigkeit viele Blumen, Pflanzen und Früchte, und ein paar Fische tummeln sich im Wasser, die hier im Hause auch zum Verzehr auf der Menükarte stehen. Vögel oder gar Schmetterlinge sucht man hier vergebens. Zwei Schildkröten dösten im Biotop.

Die kompetente Führung war spannend und aufschlussreich. So erfuhr man, wie die vielen farbigen Gewächse und Blüten alle heissen, die überall an Bäumen und Sträuchern hingen: Papayas, Bananen, Rhyzinus, Ananas, Vanille, Kaffee, grüner, gelber und roter Chili, Kakao, Pampelmusen, Mandarinen, Zitronen.

Nach der Führung begaben wir uns noch in die Treibhäuser, wo all diese Früchte in grösseren Mengen angepflanzt und geerntet werden, die im örtlichen Laden verkauft werden. Unsere Frauen kauften tropische Früchte, made in Switzerland und diese werden die Speisekarte zu Hause auflockern.

Die anderen trafen sich bei Kaffee und Papaya-Kuchen im hauseigenen Restaurant, um sich zum nächsten Naturfreundeanlass, der Stadtführung Schwyz am 30. April, zu verabreden.

Jens Howoldt