Die Musikgesellschaft Lauffohr (MGL) ist eine Musik mit harmonischer Besetzung, was sich im übertragenen Sinne auch bei der diesjährigen Generalversammlung zeigte. Denn genauso einstimmig, wie die Vereinsmitglieder die Berichte von der Delegiertenversammlung und der Präsidentin sowie das Protokoll der letztjährigen Sitzung annahmen, wählten sie auch ihren Vorstand, die Musikkommission und den Dirigenten wieder und würdigten damit deren Arbeit im vergangenen Jahr. Mit Erstaunen wurde einmal mehr festgestellt, wie schnell doch die Zeit vergeht: MGL-Dirigent Tobias Zwicky hat sein Amt inzwischen schon seit zehn Jahren inne und Alois Laube konnte für 30 Jahre, Ueli Haller sogar für unglaubliche 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt werden.

Mit 2016 blickt die MGL auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück, dessen Höhepunkt zweifellos die Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest im Juni in Montreux war, wo die Lauffohrer ihre eigenen Erwartungen sowohl auf der Marschstrecke als auch bei den Konzertvorträgen deutlich übertroffen haben. Damit diese Entwicklung anhält, stehen 2017 wieder viele interessante Veranstaltungen auf dem Programm - als nächstes das traditionelle MGL-Jahreskonzert am 18. März in der Turnhalle Au.