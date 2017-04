Es war, wie im Flyer der Banholzer AG in Deitingen augenzwinkernd angekündigt, kein Aprilscherz. Der Rampenverkauf des Gastro Cash+Carry Abholmarktes sowie Gourmet Direktverkaufs fand statt und durfte von der Musikgesellschaft Derendingen (MGD) am Samstag, 1. April, mit einem Matineekonzert umrahmt werden.

Bereits beim Eintreffen im Gewerbegebiet von Deitingen lag der feine Duft des Pot-au-feus aus der alten Gulaschkanone von 1909 in der Luft. So konnten die vielen Besucher bequem bei Speis und Trank den schmissigen Klängen der MGD unter der Leitung von Ueli Schori zuhören. Rolf Bütschi von der Geschäftsleitung der Banholzer AG lud anschliessend die MGDler zum Apéro. Mit dabei unter der Leitung von Karin Bütschi war auch ein Team der Spitex Deitingen. Mit ihrem Getränke- und Kuchenstand verwöhnten sie die Besucher. Dabei kamen sämtliche Einnahmen aus Speis und Trank der Spitex Deitingen in Form eines neuen E-Bikes zugute.

Die Musikgesellschaft Derendingen freut sich, so ihrem Hauptsponsor Banholzer AG etwas für die grosszügige Unterstützung zurückzugeben und bedankt sich herzlich für die mehrjährige, tolle Zusammenarbeit.