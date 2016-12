Eigene Songs für die Matura geschrieben

Die Sarmenstorferin Barbara Seiler hat als Maturarbeit eine eigene CD produziert. Während einem Jahr entstanden sechs Songs, eine CD und das passende Liederheft.

Sarmenstorf - „Faszination und Leidenschaft für die Musik begleiten mich schon seit dem Kindergarten“, sagt die Maturandin Barbara Seiler. „Musik gehört einfach zu mir.“ So war es für sie schon seit längerer Zeit klar, dass sie ihre Maturarbeit im Kunst-und Sportgymnasium Rämibühl in einem musikalischen Rahmen durchführen wird. Sie entwickelte ein Konzept, indem sie ihr Ziel der Arbeit formulierte: eigene Worship-Songs schreiben und selbständig aufnehmen. So begann der Prozess von der ersten geschriebenen Note bis zur fertigen CD inklusive Liederheft. Nun kann sie stolz ihr gelungenes Produkt präsentieren.

Hinter die Kulissen schauen

„Durch meine Arbeit konnte ich sehen, wie viel Arbeit eigentlich hinter einer CD-Produktion steckt“, schreibt Barbara Seiler im Schlusswort ihrer Arbeit. Sie konnte durch ihre Maturarbeit Vertrautes mit Neuem kombinieren. Das Arbeiten mit dem Programm „Logic Pro X“, mit einem Presswerk in Kontakt treten, das Organisieren von Proben und Aufnahmen, aber auch schon das Songwriting selbst erweiterte ihren Horizont. Sie betont, wie viel Freude ihr die Arbeit macht und dass sie sich gut vorstellen kann, dass ihre sechs Songs nicht die Letzten sind.

Neugierig?

Die Hörbeispiele auf ihrer Homepage www.barbara-seiler.ch, wo sie ihre CD und das dazugehörige Liederheft verkauft, lassen einen ersten Eindruck zu.

Barbara Seiler ist froh, dass ihr die Arbeit gut gelungen ist und sie ihr Ziel verwirklichen konnte. Die CD ist seit dem 1. Dezember 2016 erhältlich. „Genau rechtzeitig vor Weihnachten“, so Barbara Seiler.