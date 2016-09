Die zweitägige Vereinsreise führte uns dieses Jahr in die Region Surselva. Der Grund dafür war ein Besuch bei einem ehemaligen Sängerkameraden in Obersaxen, Affeier.



Morgens früh fuhren wir mit einem Kleinbus Richtung Luzern und dann via Andermatt und Oberalppass zur Talstation Cuolm Sura. Kurz davor bestaunten wir auf dem Gemeindegebiet von Luven das Prachtsexemplar einer unter Naturschutz gestellten Riesenttanne (47m Höhe und gegen 40 Kubikmeter Holz) genannt "Panera". Alsdann schwebten wir mit dem Sessllift auf den Piz Mundaun, von wo wir ein Rundumpanorama auf die ganze Surselva geniessen konnten. Im Bergrestaurant wurde uns ein herrliches Essen serviert. Nach der Rückfahrt bezogen wir unsere Hotelzimmer im "Pöstli" Obersaxen Affeier. Weiter gings zum Rest. "Stai", wo wir die Trophäen des Skirennfahrers Carlo Janka bestaunen durften. Seine Mutter verwöhnte uns mit einem feinen Zvieri-Plättli. Danach besuchten wir unseren ehemaligen Sängerkameraden, Moritz Casanva und seine Frau Theres. Bei einem guten Glas Wein oder Bier schwelgten wir in vergangenen Männerchor-Zeiten. Zum Nachtessen brachte uns der Chauffeur nach Misanenga ins Rest. "Ruflipark". Hier konnte der Abend richtig genossen werden, denn es fand gleichzeitig ein örtliches Oktoberfest statt.



Am Sonntag, nach dem Frühstück, fuhren wir über Flims zum Caumasee. Auch wenn das Wetter nicht mehr so sommerlich wie bis anhin war, bekam man einen guten Eindruck über diesen wunderbaren Bergsee. Weiter gings dann über Chur und Bad Ragaz bis nach Unterterzen am Walensee. Das Kursschiff brachte uns hinüber nach Quinten ins Rest. "Seehus" wo wir ein ausgezeichneten Fischmenu geniessen konnten. Nach der Rückfahrt nach Unterterzen gings über den Hirzel Richtung Luzern und von dort zurück nach Lommiswil. Einmal mehr war es unserem Organisator, Kurt Finger, gelungen, uns Sängern eine unvergessliche Reise zu bieten. Danke auch an den Chauffeur, Ferdi Schneider, für die sichere Fahrt!