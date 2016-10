Zum Thema Menschenhandel erfahren wir am oekumenischen Männerapéro vom Samstag, 19. November 2016 im Chileträff Weiningen aktuelle Informationen durch zwei Referenten der Kantonspolizei Zürich. Für Viele unvollstellbar, dass solche Straftaten mitten in unserer Gesellschaft passieren. - Das waren doch die alten Griechen, die Galeeren-Sklaven hielten und die Römer, ja bestenfalls noch die Südstaaten-Gutsherren in USA, bis im Jahre 1865, wo nach dem Sieg der Nordstaaten die Sklaverei verboten wurde. Aber hier bei uns? Heute?



Der Vortrag in Weiningen beginnt um 09.30 Uhr und dauert mit Pausen etwa zwei Stunden.