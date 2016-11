Stilli: Gleich 3 Jubiläen dürfen in diesem Jahr bei der Siegenthaler AG Fenster gefeiert werden!

Bernhard Vögele konnte am 13.Oktober 2016 auf 30 Dienstjahre bei der Firma Siegenthaler AG zurückblicken. Angestellt wurde er damals als Bankschreiner, doch schon nach kurzer Zeit, verhalfen ihm seine Neugier und sein Fachwissen im technischen Bereich, zum Job des Maschinisten, den er auch heute noch ausführt.

-Worte von Bernhard Vögele: „ 30 Jahre klingen nach einer Ewigkeit, aber sie sind so schnell vergangen- unglaublich.“

Christian Sutter feierte am 1. September 2016 seine 20 -jährige Firmenzugehörigkeit.

Zu Beginn wurde er als Monteur angestellt und montierte während 12 Jahren eine Menge Fenster und Türen. Danach wechselte er in die Produktion und ist seither zuständig für die Herstellung der Fensterrahmen.

-Worte von Christian Sutter: „ Ich war genau 40 Jahre alt, als ich bei der Siegenthaler AG angefangen habe, jetzt bin ich schon 20 Jahre hier…das bedeutet ja, ich bin auch um einiges älter geworden ( lacht).“

Mike Röllin trat am 7.August 2006in den Betrieb ein. Nach seiner 4-jährigen Lehre zum Schreiner EFZ, arbeitete er als Fenstermonteur. Mittlerweile, ist er neben dem Berufsalltag, in der Ausbildung zum Projektleiter und hat den verantwortungsvollen Job des Lehrlingsverantwortlichen übernommen.

- Worte von Mike Röllin: „ Die 10 Jahre sind erst der Anfang, ich bin so gerne hier, dass ich noch lange bleiben werde.“

Die Firma Siegenthaler AG Fenster, gratuliert den 3 Jubilaren nochmals ganz herzlich.

Danke für Eure Treue, Loyalität und den täglichen Einsatz.