Am vergangenen Dienstag, 15. November 2016, fand in Eiken in den frühen Abendstunden bei leichtem Nieselregen der traditionelle Lichterumzug von Kindergarten und Unterstufe statt. Mit selber gestalteten Laternen zogen drei Gruppen durch verschiedene Quartiere im Dorf und brachten Licht in die dunklen Wege und Strassen von Eiken.

Inzwischen hatten die Drittklässler beim Schulhaus das von den Eltern zubereitete reichhaltige Gebäckbuffet hergerichtet und viele kleine Kerzen zum Empfang der drei Gruppen angezündet. Die Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Primarklasse wurden von den Drittklässlern, zahlreichen Eltern und weiteren Gästen mit Kerzenlicht empfangen.

Nach dem gemeinsamen Singen durften sich Gross und Klein beim warmen Tee und beim Buffet bedienen.