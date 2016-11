Letzter „Melina Cup“ in der Ballonhalle Möhlin.

Immer in den ersten beiden Novemberwochen ist die Ballonhalle des Tennisclub Möhlin Austragungsort des „Melina Cups“. Das Turnier, das inzwischen zum 18. Mal ausgetragen wurde, erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. So konnte dieses Jahr sogar die Teilnehmerzahl von 70 überschritten werden. Die Spieler kamen aus dem Oberaargau, Fricktal, Baselbiet und Basel und es wurde in verschiedenen Alterskategorien ab 45 + gespielt.

Da das Turnier zum letzten Mal in der Ballonhalle des Tennisclub statt fand, bekam jeder Spieler ein „Stück Ballon“ mit nach Hause. Die traditionelle Salami, die es wie all die Jahre zuvor auch wieder gab, wurde von Hansruedi Berger in einen Ballon gepackt. Läuft alles nach Plan, so wird der 19. „Melina Cup“ bereits in der neuen Halle des Clubs ausgetragen werden können.

Die Sieger der einzelnen Kategorien heissen:

MS 45 + R6/R9 T. Sieber

MS 55+ R5/R7 K. Meiller

MS 55+ R7/R9 K.-P. Koenen

MS 65+ R6/R9 J. Seehawer

MS 70+ R6/R9 E. Lüthi

WS 50+ R6/R9 R. Spichtin