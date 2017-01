Besser hätte der Tag nicht fallen können, für den ersten gemeinsamen Mittagstisch im neuen Jahr. Fiel doch der erste Freitag im Januar direkt auf den Dreikönigstag! So trafen sich rund 40 bestens aufgelegte Seniorinnen und Senioren im katholischen Pfarreisaal Buchs zum gemeinsamen Mittagessen. Serviert von der Familie Michel vom Restaurant Traube in Küttigen gab es einen vorzüglichen Viergänger: Süssmaiscrèmesuppe, Saisonsalat mit Ei, zarter Schweinscarréebraten an Rosmarinjus mit Pommes Duchesse, Blumenkohl und Bohnen und zum Dessert schliesslich frischen Fruchtsalat mit Rahm. Dazu nach Wunsch ein Glas Rotwein oder Mineralwasser. Vor, während und nach den Gängen wurde eifrig geplaudert, das vergangene Jahr noch einmal Revue passiert oder optimistisch in die Zukunft geschaut. Als Höhepunkt des gemeinsamen Mittagsessens stand die Krönung der Königinnen und Könige auf dem Programm, standesgemäss zum Dreikönigstag durften sich ein paar glückliche Seniorinnen und Senioren über die goldene Krone, sowie einen Kaffeegutschein der Bäckerei Jaisli Buchs, freuen.

Das gemeinsame Mittagessen findet jeweils am ersten Freitag des Monats statt. Die drei bekannten Buchser Organisatorinnen Doris Kasper, Katharina Bussmann und Marlies Müller freuen sich immer über neue Gesichter. Text: Reto Fischer

11:30 Senioren-Mittagstisch, immer am 1. Freitag im Monat. Kath. Pfarreisaal Buchs. Anmeldung: Katharina Bussmann, 062 822 07 15 oder Doris Kasper, 062 822 20 08