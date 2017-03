Vom 18.- 21.4.17 wird es in den Neumattturnhallen in Reinach trotz Ferien nur so von Kindern wimmeln: Über 100 Mädchen und Jungen erleben in dieser Woche als Burgdamen und Ritter kostenlos spannende Stunden mit Spielen, Basteln, Singen, Geschichten hören und vielem mehr.

Bereits zum vierten Mal führt die BESJ Jungschi Rynech und die Lenzchile (Chrischona Reinach) eine Kinderwoche in Reinach durch: „Wir sind sehr dankbar, dürfen wir den Kindern der Region wieder eine unvergessliche Woche in den Neumattturnhallen ermöglichen.“ sagt Andreas Müller, der Hauptleiter der Kinderwoche. „Die Kinder erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Wahlmöglichkeiten. Als Wochenprojekt versuchen wir eine möglichst grosse Holzklötzchenburg zu bauen. Sogar ein Ausflug zum Schloss Liebegg ist geplant, was bei ca. 100 Kindern eine logistische Herausforderung sein wird. Dank gegen 30 LeiterInnen mit teils jahrelanger Erfahrung wird aber auch das klappen.“ Doch wie kann eine solche Woche kostenlos durchgeführt werden? „Als Jungschi Rynech und Lenzchile wollen wir etwas für die Region tun, in welcher wir verankert sind. Dabei unterstützen uns auch Firmen der Region und wenn Eltern einen Beitrag leisten wollen, dürfen Sie das gerne.“ Am Freitagabend ab 18.00 sind alle Interessierten zum Kinderwochenabschluss mit Znachd und einem Fotorückblick eingeladen. Wir dürfen gespannt sein, was die Kinder an diesem Abend über die Kinderwoche zu erzählen wissen.

Mehr Infos auf www.lenzchile.ch/kinderwoche