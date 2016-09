Der Elternverein Rägeboge führte ein weiteres Mal die Kinderkleiderbörse in der Mehrzweckhalle in Kölliken durch. Bereits vor der Türöffnung kamen die Leute um die vielen Kleider, Schuhe, Spielsachen, Babyutensilien, Schlitten, Jacken und Skidress etc zu ergattern. Diesmal gab es zusätzlich noch ein grosses Verpflegungs-Buffet Wurst/Brot, Kuchen, Süssigkeiten, Popcorn und Getränke welche grossen Anklang fanden. Auf Grund der positiven Rückmeldungen werden wir im nächsten Jahr die 3. Börse im Frühling und eine weitere im Herbst durchführen und bedanken uns nochmals recht herzlich für die vielen Helfer, Teilnehmer und Besucher/innen. Sobald das Datum der nächsten Börse bekannt ist, werden wir dies über unsere Homepage rägebogeverein.ch und via Facebook-Seite kommunizieren.

Am Mittwochnachmittag 24. August 2016 fand unser alljährlicher Kinderflohmarkt auf dem Regenbogenspielplatz in Kölliken statt. Die Kinder kamen mit ihren Angehörigen und bereiteten auf einer Decke ihre Spielsachen, Stofftiere, Bücher, Kleider etc. aus. Trotz dem heissen Badewetter fand der Anlass unter zahlreichen Austeller und Besuchern statt. Die Kinder kauften und tauschten untereinander und freuten sich am Kinderschminken und Glitzertatoos. Zu den Getränken gab es Kuchen, Popcorn oder Zuckerwatte und der Spielplatz lud zum langen Verweilen ein.

Wir freuen uns auf weitere so lässige Anlässe… Euer Elternverein Rägeboge