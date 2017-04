Auch dieses Jahr zog es über 200 Capoeira - Freunde aus mehreren Ländern und in allen Altersstufen nach Baden. Von Karfreitag bis Ostersonntag fand in der Turnhalle der KV Schule das traditionelle Capoeira Ostertreffen statt. Während dreier Tage wurde der brasilianische Kampftanz geübt, in der Roda gespielt und die Capoeiristas mit neuen Gürteln getauft.



Seit über 20 Jahren organisiert Mestre Omar von der internationalen Capoeira Uniao-Gruppe sein "Encontro de Capoeira de Pasqua" - das Ostertreffen in Baden. Es fasziniert immer wieder beim brasilianischen Kampftanz Capoeira, wie sie alle, jung und alt, Mann und Frau, zusammen in der Halle üben und "spielen" wie man es bei Capoeira nennt, obwohl Capoeira ursprünglich ein Verteidigungskampf der brasilianischen Sklaven war. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Italien, Brasilien und der Schweiz.

Höhepunkt des Treffens: Batisado - Gürteltaufe

Am Samstag war der grosse Tag der Taufe, das Batisado, an dem die Schüler in der Roda - der Kreis in dem gespielt, gesungen und musiziert wird - gemäss ihrem Können einen Gürtel erhalten. Die Farbe des Gürtels, der immer aus einer oder zwei Farben der brasilianischen Flagge geflochten ist, bestimmt den Grad des Könnens des Spielers, ähnlich wie bei Karate. Freude macht es, wenn die kleinsten ihren ersten Gürtel erhalten und die Mütter und Väter stolz zusehen ausserhalb oder auch mit dabei in der Roda. Bei den erfahreneren faszinieren die Geschwindigkeit, mit der die Beine durch die Luft flitzen, Körper ausweichen und zum Gegenspiel ansetzen sowie Saltos und Pirouetten, die von den werdenden Professoren und Contra-Meistern ins Spiel eingebracht werden.

Am Ostertreffen gibt es aber auch immer das grosse Fest nach der Taufe, an dem der neue Gürtel bei brasilianischer Musik, Essen und Tanz, gefeiert wird, um dann am Sonntag mit dem gleichen Elan wieder weiter zu lernen, zu üben und zu spielen.

Wer das Ostertreffen verpasst hat, der kann sich auf die diesjährige Badenfahrt freuen. Zum zweiten Mal das Kindertreffen. Rund sechzig brasilianische Kinder erhalten die Möglichkeit hier in Europa Capoeira zu spielen. Bei diesem Projekt, das 2016 gestartet ist, sprangen die Funken des Capoeira-Fiebers auf manch ein Kind das hier in der Schweiz wohnt über.

www.capoeira-uniao.ch