Eine fröhliche Gruppe von 12 Kindern hat am vergangenen Samstag mit der Jugendgruppe Wendehals die Ausstellung der Stiftung Fledermausschutz Schweiz in Zürich besucht. Mit Hilfe eines Spiels haben sie viel Spannendes erfahren über diese nachtaktiven Lebewesen, die grosse Flugkünstler sind und ihre Beute mit Schall suchen und fangen. So sind die nächsten Verwandten der Fledermäuse nicht etwa Vögel, sondern insektenfressende Kleinsäuger wie Igel und Iltis. Ein Elternpaar hat pro Jahr höchstens einen oder zwei Nachkommen, im Gegensatz zu Mäusen, die sich viel stärker vermehren. Höhepunkt des Anlasses bildete die Fütterung einer Zwergfledermaus, die auf der Notpflegestation aufgepäppelt wird, damit sie im Frühling in die Freiheit entlassen werden kann. Das nächste Abenteuer der Jugendnaturschutzgruppe Wendehals zum Thema «Welcher Vogel ist es?» steht am 25.03.2017 bevor. Weitere Infos finden sich unter: www.nvvr.ch.