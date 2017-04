Am Samstag 1. April lud die Jubla Biberist zum Oster und Frühlingsanlass ein. Miteinander wurde gespielt, gebastelt und gebacken.

Eltern-Infoabend und 24 Stunden Jubla für Kinder

Möchten auch du die Jubla Biberist kennenlernen ?

Am Freitag 12. Mai 19.00 Uhr bis Samstag 13. Mai 19.00 Uhr hast du die Möglichkeit 24 Stunden Jublaluft zu schnuppern.

Zu Beginn dieses Anlasses findet eine Elterninfoanlass statt, damit sich auch deine Eltern ein Bild machen können was die Jubla so alles macht, wie sie organisiert ist und wer diese leitet.

In diesen 24 Stunden werden wir ein Lagerfeuer haben, in Zelten übernachten und dich in einige Geheimnisse der Jubla einführen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Mehr Infos kannst du erfahren unter:

http://bibla.christoph-marti.ch/images/2017-3-27Jublaweekend.pdf

Mit frühlingshaften Grüssen:

Das Leitungsteam der Jubla Biberist