Gut gelaunt traffen sich am Samstag, 27. August um 7 Uhr 28 Martinizünftler zur 2-tägigen Jubiläumsreise. Mit Car Suter Würenlingen, am Steuer Chef Harry Suter, ging die Fahrt Richtung Osten los. Im Restaurant Churfirsten in Walenstadt im schönen Garten gabs den ersten Kaffee. Danach ging die Fahr weiter durchs Rheintal via Lichtenstein in Richtung Arlberg. Bei strahlendem Wetter wollte Harry über den Pass fahren. Doch nach einigen wenigen Kurven musste dieses Vorhaben jäh abgebrochen werden: Auto an Auto, Stau soweit man sehen konnte! Darum kehrte Harry gekonnt um und so ging die Fahrt durch den Arlbergtunnel. Im Tirol, im heimeligen Restaurant Tyrolis in Zirl mundete allen das feine Mittagessen: Wienerschnitzel mit Pommes! Nach dem Kaffee und Dessert ging die Fahrt weiter Richtung Innsbruck. Chauffeur Harry erzählte packend vieles über Land und Leute. In Innsbruck angekommen gings zu Fuss Richtung Sprungschanze. Herr Amman erwartet uns bereits. Alle suchten sich ein Schattenplätzchen um Herrn Amman bei seinen Erklärungen rund um die Schanze zuzuhören. Und siehe da, tatsächlich kam da ein Skispringer geflogen! Simon hat extra für die Zünftler ein paar Probesprünge absolviert. Dann gings hinauf auf den Sprungturm. Bei einem erfrischenden Apero genossen alle die tolle Aussicht auf die Stadt Innsbruck. Wieder unten wartete bereits der gekühlte Car auf uns. Weiter gings Richtung Imstal, ins Hotel Hirschen in Imst. Als alle ihr wunderschönes Zimmer in der Residenz bezogen hatten liessen es sich einige nicht nehmen im hoteleigenen Schwimmteich ein paar Runden zu schwimmen. Ein feines Nachtessen und ein paar Schlummerbecher rundeten einen gelungenen Tag ab. Am Sonntagmorgen, nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, verabschiedete Herr Staggl, der Hirschenwirt, uns mit einer Flasche Obstler für die Weiterfahrt. Durch eine wunderschöne Berglandschaft führte der Weg über den Fernpass in die Gegend der Zugspitze. Weiter ging die Fahrt über Reutte, Weissenbach am Lech ins wunderschöne Tannheimertal, nach Tannheim. Als Überraschung wartete ein Zügli auf die Zünftler das diese zum Vilsalpsee führte. Beim Apero konnte man den glasklaren See und die Bergwelt mit ihren Tannenbäumen geniessen. Mit dem Zügli zurück, erwartete uns ein sehr feines Mittagessen im Hotel Ritter. Nochmals herzlichen Dank an Anne und Alex die den „Kaffe mit“ spendierten. Und schon gings weiter Richtung Lindau am Bodensee. Das traumhaft heisse Wetter lockte einige in ein Restaurant direkt am See, andere gönnten sich etwas Kühles im schönen Städtchen. Gegen Abend chauffierte uns Harry sicher und routiniert Richtung Würenlingen. Mit vielen schönen Augenblicken, gutem Essen, viel Trinken und lustigen Stunden ging diese Jubiläumsreise zu Ende.

An dieser Stelle herzlichen Dank an Harry Suter der uns sicher, routiniert und mit vielen Informationen und Witzen durchs Tirol chauffiert hat! Ebenfalls herzlichen Dank an Max Dätwiler der diese tolle Reise organisiert hat!