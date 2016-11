Am Mittwoch, 16. November 2016 fand bereits das letzte grosse Gesamtkonzert der ganzen Musikschule im Jubiläumsjahr statt. Nebst diversen musikalischen Beiträgen war auch ein kleiner bildlicher Rückblick des Jubiläumsjahres zu geniessen.

Der Publikumsaufmarsch war auch an diesem letzten Konzert noch einmal überwältigend und die Aula platzte aus allen Nähten. Die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich auf ein tolles und vielseitiges Konzertprogramm freuen. Eröffnet wurde das Konzert mit einer «Horde» Streicher und passend zum Motto mit dem Geburtstagslied, welches übrigens am Schluss noch einmal meisterlich vom jungen Levi Baumann auf der Klarinette interpretiert wurde. Die Klavierbeiträge sind an den Konzerten der Musikschule Schöftland immer sehr ausgeprägt, und so verwundert es nicht, dass auch an diesem Konzertabend diverse Kostproben abgegeben wurden. Den Auftakt machte Julija Stanimirovic, die in «Stay» aufzeigte, dass man das Klavier auch als Begleitinstrument zum Gesang einsetzen kann. Wie vielfältig die Klavierliteratur ist zelebrierten Céline Lüthy mit «Folia» von D. Scarlatti und «Blue Suede Shoes» von E. Presley, Rutt Elise Magalhaes mit «People Help to People», Michael Schweizer, der sich an den schwierigen «Walzer in Des-Dur» von F. Chopin traute bis hin zu traditionellen Stücken wie «Can Can» oder Titeln von D. Hellbach und L. Einaudi. Gerade diese zwei letzten Komponisten sind bei den Musikschülerinnen und Musikschülern sehr beliebt und finden sich immer wieder in verschiedenen Kombinationen auf dem Programm. Dass an der Musikschule der Ensembleunterricht ebenso gefördert wird wie der Einzelunterricht, war an den diversen Ensemblevorträgen an diesem Konzertabend spürbar. Die Donnerstagsfiddler machten den Auftakt zu diesem Ensemble-Fieber mit «We are the Champions», gefolgt vom Filmensemble und dem Titel «Probier’s mal mit Gemütlichkeit» und dem Celloclub, die gleich mit drei Stücken die Zuhörerinnen und Zuhörer begeisterten. Einer der Höhepunkte des Konzertabends war sicherlich der Auftritt der Big Band «U2b», die sich aus Schülern von verschiedenen Musikschulen zusammensetzt. Sie waren es dann auch, die den Konzertabend mit swingenden und bluesigen Nummer wie «The swing’in Shepherd Blues», «Basin Street Blues» oder dezent begleitet zur Abschlussrede von Heinz Leuenberger mit «Mercy, Mercy, Mercy» ausklingen liessen. Mit diesen Titeln ging ein wiederum tolles und auf gutem Niveau stehendes Konzert dem Ende entgegen und war ein würdiger Abschluss eines intensiven Jubiläumsjahres. Die Musikschule ist noch am Weihnachtsmarkt und beim Adventskonzert im Alterszentrum zu hören. Ebenfalls findet noch ein letztes Jubiläums-Klassenvorspiel der Klavierklasse von Rebekka Pasquier statt.